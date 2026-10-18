Protest pentru Călin Georgescu la Bruxelles. Banner uriaș cu mesajul „Persecutat politic” în fața Parlamentului European

Manifestanții au venit cu steaguri și cu un banner uriaș pe care scria „Călin Georgescu. Politically Persecuted” („Călin Georgescu. Persecutat politic”), relatează Gândul. Minute în șir, ei au scandat „Persecutat politic”, „Călin Georgescu este președinte” și „Eliberați-l”, dar și lozinci la adresa președintelui Nicușor Dan, precum „Nicușor, trădător!”. Mai mulți participanți au transmis protestul în direct pe TikTok.

Protestul de la Bruxelles vine după decizia din 29 septembrie, prin care fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

A 19-a noapte în fața Arestului Central

Sâmbătă seara, în a 19-a noapte de proteste în fața Arestului Central din București, unde este încarcerat Georgescu, s-au strâns aproximativ 300 de persoane. Ca în fiecare seară, au venit cu steaguri ale României și pancarte și au scandat „Nu cedăm!”, „Călin Georgescu, nevinovat!” și „Nicușor, trădător!”.

Arest la domiciliu, deocamdată doar pe hârtie

Pe 13 octombrie, Tribunalul București a admis cererea lui Georgescu și a înlocuit arestul preventiv cu arestul la domiciliu, pentru 30 de zile. Decizia nu este definitivă: DIICOT a contestat-o, iar Georgescu rămâne în Arestul Central până când Curtea de Apel București judecă contestația.

Dacă instanța menține soluția, fostul candidat va putea executa măsura acasă. Arestul la domiciliu ar urma să curgă de la data la care decizia rămâne definitivă.

Călin Georgescu este cercetat de DIICOT pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta a pornit de la plângerea unui om de afaceri din Buzău, care susține că ar fi pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis o finanțare externă de 6 milioane de euro. Potrivit procurorilor, 100.000 de euro din această sumă ar fi urmat să finanțeze campania prezidențială a lui Georgescu.

Fostul candidat a fost reținut pe 21 septembrie. Tribunalul București l-a plasat inițial sub control judiciar, dar Curtea de Apel București a admis contestația DIICOT și a dispus, pe 29 septembrie, arestarea lui preventivă, alături de omul de afaceri Ionel Rusen.

Călin Georgescu beneficiază de prezumția de nevinovăție.