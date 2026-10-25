VIDEO | Ambasadorul Chile în România: Cuprul și litiul, oportunitatea unui parteneriat cu România

Alex Wetzig și-a preluat mandatul de ambasador al Chile în România la 1 august 2026. A studiat Istoria la Universitatea Catolică din Valparaíso și a absolvit Academia Diplomatică a Chile, construindu-și apoi o carieră diplomatică în cadrul căreia a activat în mai multe misiuni externe. În interviu, acesta vorbește și despre asemănările pe care le vede între Chile și România, dar și despre felul în care cele două țări își pot valorifica punctele forte.

Ce merită văzut în Chile

Chile se întinde pe mai bine de 4.000 de kilometri, de la deșertul Atacama până la peisajele spectaculoase din Patagonia. Ambasadorul Alex Wetzig le recomandă românilor care ajung în țara sa să descopere Valparaíso, fostul mare port al Pacificului, dar și regiunea Magallanes și parcul național Torres del Paine. Tot el explică de ce Chile este unul dintre locurile privilegiate pentru observarea stelelor și cum au învățat locuitorii să trăiască printre cutremure, fără să-și piardă solidaritatea și simțul umoruluI.

Chile și România, două țări care se oglindesc

Miile de chilieni care au trăit și au studiat în România după 1973 au contribuit la apropierea celor două popoare, consideră ambasadorul. Legătura se regăsește și în cultură, de la poezia lui Pablo Neruda și Gabriela Mistral până la tradițiile culinare și expresiile pe care numai chilienii le folosesc. Wetzig evocă și o observație a cineastului Raúl Ruiz, potrivit căruia România este singura țară europeană în care a regăsit aceeași culoare a cerului și a pământului ca în Chile.

Cuprul și litiul, atuul Chile în relația cu România

Chile are resurse minerale importante, însă ambasadorul vede în pregătirea specialiștilor și tehnicienilor români o oportunitate de cooperare. Cele două țări își pot completa reciproc punctele forte, astfel încât România să contribuie cu expertiză la valorificarea resurselor chiliene. Discuția despre economie deschide perspectiva unei relații care să depășească legăturile istorice și culturale dintre cele două state.

De la Hagi și Zamorano la prima vizită în Santiago

În interviul Ping-Pong, ambasadorul răspunde și unor întrebări mai puțin convenționale, despre fotbal, literatură și dans, alegându-i atât pe Hagi, cât și pe Zamorano atunci când este pus să decidă pe cine ar transfera la echipa ambasadei. Pentru românii care plănuiesc o călătorie în Chile, are și un sfat practic, să folosească serviciile oficiale de transport de la aeroportul din Santiago și să exploreze cartierele orașului, unde pot descoperi locuri care le amintesc de București.