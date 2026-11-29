Cei 14 cetățeni francezi au fost reținuți sâmbătă seara, în orașul Calama, în urma unei anchete desfășurate de poliția chiliană (PDI), la solicitarea Parchetului din Tamarugal, potrivit AFP.

Sportivii participau la o cursă în deșertul Atacama și sunt cercetați pentru presupuse prejudicii aduse unui monument național. Instanța a prelungit duminică măsura arestului până miercuri, 2 decembrie.

Potrivit anchetatorilor, sportivii au pătruns fără autorizație pe dealul Unita în dimineața zilei de 23 noiembrie, într-o zonă protejată din regiunea Tarapacá, situată în nordul statului Chile.

Identificarea acestora a fost posibilă în urma cercetărilor la fața locului și a analizării unor imagini video puse la dispoziție de administrația locală din Huara. Inspectorul Jorge Cárdenas, din cadrul brigăzii specializate în investigarea infracțiunilor împotriva mediului și patrimoniului cultural din Arica, a declarat că imaginile au permis stabilirea momentului în care grupul a intrat în zona restricționată.

Cei 14 au fost identificați și localizați cu ajutorul mai multor unități de poliție din nordul țării, fiind reținuți în baza unor mandate emise de instanța din Pozo Almonte.

Desenul antic are 86 de metri înălțime

Pe dealul Unita se află „Gigantul din Tarapacá”, un geoglif antropomorf de aproximativ 86 de metri înălțime și 3.000 de metri pătrați, realizat prin aranjarea pietrelor pe suprafața dealului. Originea exactă a figurii nu este cunoscută, dar specialiștii o atribuie unor culturi andine precolumbiene.

Zona are o importanță istorică și spirituală pentru comunitățile indigene din regiune, iar accesul este restricționat pentru protejarea patrimoniului arheologic. Întregul sit cuprinde aproximativ 1.200 de hectare și 21 de obiective patrimoniale.

Ministrul chilian al Culturii, Francisco Undurraga, a criticat incidentul, afirmând că este regretabil ca, în 2026, oameni să afecteze prin prezența lor un patrimoniu atât de valoros.

La rândul său, guvernatorul regiunii Tarapacá, José Miguel Carvajal, a subliniat că locul nu este doar o atracție turistică, ci o parte importantă a istoriei și culturii populațiilor indigene.

Compania franceză și-a cerut scuze

Incidentul a devenit public după ce marca franceză de echipament sportiv Shinzo Paris, sponsor al sportivilor, a publicat pe rețelele de socializare o înregistrare video în care aceștia apăreau pe dealul Unita.

Imaginile au provocat reacții puternice în Chile, iar Parchetul a deschis o anchetă pentru posibile prejudicii aduse patrimoniului arheologic.

Compania a șters ulterior videoclipul și și-a cerut scuze, recunoscând că accesul pe deal a fost o greșeală.

Compania a afirmat că membrii grupului nu știau că interdicția de acces se aplică întregului sector, nu doar figurii arheologice propriu-zise.

Arestul a fost prelungit până miercuri

Instanța din Pozo Almonte a decis duminică prelungirea arestului celor 14 sportivi până la 2 decembrie, când este programată audierea pentru formalizarea acuzațiilor. Până atunci, aceștia vor rămâne în custodia poliției de investigații din Calama.

Ancheta vizează infracțiunea de deteriorare a monumentelor naționale, prevăzută de legislația chiliană. Autoritățile urmează să stabilească dacă accesul neautorizat a produs efectiv pagube sitului arheologic și care este amploarea eventualelor degradări.

Marți, 1 decembrie, reprezentanții Consiliului Monumentelor Naționale și specialiștii în patrimoniu urmează să inspecteze zona pentru a evalua starea sitului și a celorlalte obiective istorice din perimetru.