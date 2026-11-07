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Sebastián Lelio, regizorul premiat cu Oscar, a murit la vârsta de 52 de ani. Cineastul a fost găsit decedat de soția sa

Sebastián Lelio, un regizor premiat cu Oscar, a murit vineri în casa sa din Chile. Partenera sa de viață a fost cea care a alertat poliția.
Sebastián Lelio, regizorul premiat cu Oscar, a murit la vârsta de 52 de ani. Cineastul a fost găsit decedat de soția sa
Sursa foto: Wikipedia / Sebastián Lelio
Ioana Târziu
07 nov. 2026, 08:38, Știrile zilei
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Soția sa, actrița Amalia Kassai, a sunat la poliție după ce l-a găsit pe regizor decedat acasă, în Santiago.

Într-un omagiu distribuit pe instagram, partenera sa a spus că „trecem printr-o perioadă foarte dureroasă, iar amintirea lui va rămâne cu noi pentru totdeauna. A fost o persoană minunată care a contribuit la cultura chiliană în momente importante din istoria sa”.

Potrivit Express, familia cineastului a cerut să i se acorde intimitate în urma decesului său.

„Ca familie, cerem respect pentru intimitatea noastră și considerație în aceste vremuri dificile”, se arată în declarația emisă de membrii familiei sale.

Sebastián Lelio și-a lansat cariera în 2005 cu La Sagrada Familia, după ce a regizat mai multe scurtmetraje și videoclipuri muzicale.

A fost aclamat de critici pentru regia lungmetrajului său în limba engleză din 2022, The Wonder, cu Florence Pugh în rol principal, o adaptare aclamată de critici a romanului cu același nume al Emmei Donoghue.

Filmul său „O femeie fantastică” a câștigat un premiu Oscar pentru cel mai bun film străin în 2018. De asemenea, a câștigat premiul Independent Spirit pentru cel mai bun film internațional, potrivit sursei citate.

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