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Alertă de călătorie pentru români. Cod roșu în două provincii din Spania și stare de urgență în șapte regiuni din Chile

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis duminică două atenționări de călătorie pentru cetățenii români aflați sau care intenționează să ajungă în Spania și Chile. Provinciile spaniole Valencia și Alicante se află sub cod roșu de precipitații abundente.
Alertă de călătorie pentru români. Cod roșu în două provincii din Spania și stare de urgență în șapte regiuni din Chile
Imagine de arhivă Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Oana Antipa
18 oct. 2026, 18:00, Social
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Autoritățile chiliene au declarat stare de urgență preventivă în șapte regiuni, pe fondul fenomenelor meteorologice severe. Avertizările vizează inclusiv românii care tranzitează zonele afectate.

Cod roșu în Valencia și Alicante

În Spania, Agenția Meteorologică de Stat (AEMET) a emis o avertizare cod roșu pentru precipitații abundente în provinciile Valencia și Alicante, valabilă în zilele de 18 și 19 octombrie.

MAE le recomandă românilor care se află sau urmează să călătorească în Comunitatea Autonomă Valenciană să urmărească avertizările și informațiile actualizate publicate de autoritățile meteorologice spaniole.

Românii care au nevoie de asistență consulară pot contacta Consulatul General al României la Valencia. Apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate și preluate în regim de permanență.

Pentru situații dificile sau urgențe, românii au la dispoziție telefonul de urgență al Consulatului General de la Valencia.

Șapte regiuni din Chile, în stare de urgență preventivă

O situație dificilă este semnalată și în Chile, unde autoritățile au declarat stare de urgență preventivă pentru perioada 18-23 octombrie, inclusiv.

Măsura vizează regiunile Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana din Santiago, Libertador General Bernardo O’Higgins, Maule, Ñuble și Biobío.

Decizia a fost luată după ce mai multe zone ale țării au fost afectate de inundații, grindină, surpări de teren și viituri.

În plus, prognozele pentru perioada următoare indică precipitații abundente, furtuni însoțite de descărcări electrice și rafale puternice de vânt.

MAE avertizează că fenomenele meteorologice pot pune în pericol populația și infrastructura. Sunt posibile inclusiv întreruperi ale rețelelor de telefonie și internet.

Asistență pentru românii aflați în Chile

Cetățenii români care au nevoie de asistență consulară în Chile pot contacta Ambasada României la Santiago de Chile. Și în acest caz, apelurile sunt redirecționate către Centrul de Contact și Suport al Cetățenilor Români din Străinătate, unde sunt preluate permanent de operatorii Call Center.

MAE le recomandă românilor aflați în cele două țări sau care urmează să călătorească acolo să urmărească informațiile autorităților locale și actualizările consulare.

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