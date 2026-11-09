La 40 de ani, portarul care a făcut senzație la Cupa Mondială 2026 a devenit campion în Chile

Colo-Colo și-a asigurat duminică al 35-lea titlu de campioană din istoria clubului, după o victorie dramatică obținută în deplasare, în etapa a 27-a din Liga de Primera. Echipa antrenată de argentinianul Fernando Ortiz mai avea nevoie de un succes pentru a-și asigura matematic trofeul și a reușit să-l obțină cu trei etape înainte de finalul sezonului.

Arturo Vidal a deschis scorul în minutul 14, cu o execuție spectaculoasă, însă Lucas Molina a restabilit egalitatea în minutul 29. Când partida se îndrepta spre o remiză care ar fi amânat sărbătoarea, Marcos Bolados a marcat golul victoriei în minutul 90+2, după o fază la care a contribuit și argentinianul Javier Correa.

La ultima fază importantă a întâlnirii, Vozinha a intervenit providențial la un șut periculos din afara careului și a împiedicat egalarea. Intervenția din minutul 90+7 a păstrat avantajul formației din Santiago și a declanșat sărbătoarea pentru cucerirea titlului.

Vozinha, de la eroul Capului Verde la campion în Chile

Numele portarului a devenit cunoscut la nivel mondial în vara acestui an, în timpul Cupei Mondiale din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada. La debutul istoric al naționalei Capului Verde la un turneu final mondial, goalkeeperul în vârstă de 40 de ani a impresionat prin intervențiile sale în partida cu Spania, încheiată la egalitate, scor 0-0.

Vozinha a fost desemnat omul meciului după ce a reușit mai multe parade importante în fața atacanților spanioli, iar prestația sa a contribuit la obținerea unui rezultat istoric pentru reprezentativa africană.

Popularitatea sa a explodat imediat după întâlnire. Contul său de Instagram a crescut de la aproximativ 50.000 de urmăritori la aproape 10 milioane în mai puțin de 24 de ore.

Capul Verde a continuat parcursul la turneul final și a întâlnit Argentina în faza eliminatorie, pierzând cu 2-3 după prelungiri. Vozinha a fost din nou remarcat pentru intervențiile sale, iar evoluțiile de la Mondial i-au adus și o nominalizare în clasamentul pentru cel mai bun portar al anului la gala Balonului de Aur 2026, unde a ocupat poziția a șasea.

A ajuns la Colo-Colo după Mondial și a devenit campion în câteva luni

După încheierea aventurii mondiale, portarul a semnat cu Colo-Colo, unul dintre cele mai importante și mai titrate cluburi din fotbalul sud-american. El a ajuns la formația chiliană în luna august, după ce încheiase contractul cu portughezii de la Chaves.

Adaptarea nu a fost însă imediată. Antrenorul Fernando Ortiz nu i-a oferit constant postul de titular, iar Vozinha a avut de așteptat până să primească oportunitatea de a-și demonstra calitățile în campionat.

Meciul cu Ñublense a reprezentat momentul său important. Introdus în echipa de start, goalkeeperul a contribuit la victoria care a adus titlul cu intervenția din ultimele secunde.

După fluierul final, Vozinha a vorbit despre importanța trofeului și a mulțumit celor care l-au primit la echipă.

„Am venit aici pentru asta, pentru a câștiga titlul, și, mulțumesc lui Dumnezeu, am reușit să obținem acest trofeu. Sunt foarte fericit”, a declarat portarul pentru TNT Sports.

Vozinha a dedicat succesul familiei sale, întregii țări din Capul Verde, colegilor și suporterilor lui Colo-Colo. El a precizat că trofeul reprezintă încununarea muncii depuse de-a lungul carierei și cel mai important moment al său la nivel de club.

Portarul mai câștigase un campionat în țara natală, cu Mindelense, și Cupa Ciprului alături de AEL Limassol, însă titlul obținut în Chile are o semnificație aparte.

Colo-Colo a ajuns la 61 de puncte și și-a asigurat titlul cu o diferență de zece puncte față de Universidad de Chile, ocupanta locului secund. Prin această performanță, formația din Santiago și-a asigurat și calificarea în grupele Cupei Libertadores din 2027.

Viitorul lui Vozinha la club rămâne însă de stabilit. Contractul său este valabil până în decembrie, iar după câștigarea titlului portarul a preferat să nu vorbească despre următorul pas al carierei sale.

„Astăzi este ziua în care trebuie să sărbătorim, despre viitor vom discuta mai târziu”, a transmis goalkeeperul.