David Popovici și Cristian Chivu, întâlnire între campioni la Milano

Momentul a fost surprins într-un videoclip publicat de clubul italian, însoțit de mesajul „O întâlnire specială între Mister Chivu și Popovici!”.

Cei doi și-au oferit cadouri personalizate. Chivu i-a dăruit înotătorului un tricou oficial al lui Inter, cu numele Popovici și numărul 54 pe spate, pe care a scris un mesaj special: „Ești o inspirație și un motiv de mândrie! Pentru David, cu multă prietenie!”.

La rândul său, campionul olimpic i-a oferit antrenorului un tablou în care a înrămat o fotografie de la Campionatele Mondiale de natație din 2025, desfășurate la Singapore, alături de o cască de înot folosită într-o competiție. Cadoul a fost însoțit de mesajul scris de mână: „Mulțumesc pentru prietenie!”.

Popovici: „Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre el”

Întâlnirea de la Milano a avut și un context aparte. Într-un interviu publicat la august în Gazzetta dello Sport, David Popovici fusese întrebat dacă îl cunoaște pe Cristian Chivu, prezentat de jurnaliștii italieni drept „al doilea român al Romei”.

„Nu ne-am întâlnit niciodată, dar am auzit numai lucruri bune despre el. Apreciez oamenii onești, simpli, autentici, normali. Este genul de persoană care încerc și eu să fiu. Nimic construit, nimic extravagant”, a răspuns înotătorul.

Popovici a vorbit și despre performanțele lui Chivu la Inter, spunând că le respectă și că se bucură să fie asociat cu fostul căpitan al naționalei României.

Chivu îl apreciază pe Popovici încă din 2022

De asemenea, admirația antrenorului lui Inter pentru campionul român nu este una recentă. În iunie 2022, când David Popovici avea numai 17 ani și devenea campion mondial la Budapesta, Cristian Chivu a publicat pe Instagram un mesaj prin care a remarcat ascensiunea tânărului înotător.

„S-a născut o stea!”, a scris atunci fostul internațional român.

David Popovici s-a aflat la Milano pentru a participa la evenimentul Arena Planet Water Days, organizat la Aquamore Bocconi Sport Center. Programul a inclus sesiuni de antrenament și întâlniri directe între campioni și pasionații de natație.

Alături de Popovici au participat nume importante ale înotului internațional, precum italianul Thomas Ceccon, campion olimpic la 100 de metri spate, Massimiliano Rosolino, campion olimpic la Sydney în 2000, și germanca Leonie Beck, campioană mondială și europeană în probele de înot în ape deschise.