Selecționerul naționalei de handbal a României, Sandu Iacob, după înfrângerea cu Polonia în preliminariile EHF Euro 2028: „Ne-am dorit mult, am obținut puțin”

După eșecul din Franța, în startul preliminariilor Campionatului European din 2028, reprezentativa României a cedat și cu Polonia, scor 28-30, duminică seară, la Tulcea. Selecționerul Sandu Iacob a pus rezultatul pe seama emoțiilor și a presiunii resimțite de jucători, dar a menționat că echipa păstrează șanse de calificare, cu condiția să obțină puncte importante în următoarele partide.

„Atmosfera a fost foarte frumoasă. Efortul oamenilor prezenți la sală, mai ales că știm că unii au venit din alte colțuri ale țării, merită toată admirația. Ne-am dorit mult, am obținut puțin, din păcate”, a declarat Sandu Iacob, potrivit Federației Române de Handbal.

Selecționerul consideră că experiența adversarului a făcut diferența, în special în debutul partidei, când polonezii au profitat de ezitările tricolorilor.

„Am întâlnit un adversar rutinat, care a știut să gestioneze mai ales începutul de joc. Au reușit să ne facă să ne tremure mâna la decizie. Am avut o primă repriză în care am primit 19 goluri, e mult prea mult pentru a putea revendica pretenții. Sunt greșeli pe care le-am făcut cu toții și luptăm mai departe”, a explicat tehnicianul.

Sandu Iacob: „A fost trac, cel puțin la început”

Antrenorul a identificat și componenta mentală drept unul dintre factorii care au influențat evoluția României.

„Au fost puțin, să spunem, cu jumătate de pas înainte pentru a interveni în apărare, cu o fracțiune de secundă mai târziu în timing-ul pe faza de atac. Lucrul acesta se întâmplă din cauza mentalului. Spre deosebire de meciul din Franța, unde nu am avut presiune și am jucat relaxat, astăzi a fost trac, cel puțin la început, iar adversarul a profitat de asta”, a afirmat Iacob.

Sandu Iacob consideră că golul reușit în final ar putea avea o importanță în economia calificării.

„Este o diferență de două goluri pe care am obținut-o în ultimele minute sau chiar în ultimele secunde. Cine știe, poate golul acesta va fi decisiv în calificarea pe care ne-o dorim la Campionatul European”, a spus selecționerul.

Ce șanse mai are România să ajungă la EURO 2028

În ciuda celor două înfrângeri din primele etape, Sandu Iacob nu consideră calificarea o misiune imposibilă, însă admite că naționala trebuie să obțină rezultate foarte bune în meciurile rămase.

„Dacă ne dorim să ne jucăm șansa până la capăt, avem de câștigat meciurile cu Letonia, în dublă manșă, după care să obținem maximum în meciul cu Franța și să obținem puncte în Polonia, clar”, a concluzionat tehnicianul.

După primele două runde, România și Letonia nu au niciun punct, în timp ce Franța și Polonia au câte patru puncte.

Tricolorii vor disputa următoarele două partide în martie 2027, în dublă manșă cu Letonia, mai întâi în deplasare, pe 10 sau 11 martie, apoi pe teren propriu, pe 13 sau 14 martie. În mai, România va primi vizita Franței, pe 5 sau 6 mai, iar pe 9 mai va juca în deplasare cu Polonia.

Primele două clasate din fiecare dintre cele opt grupe preliminare, precum și cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea, vor obține calificarea la turneul final al Campionatului European din 2028, programat în Spania, Portugalia și Elveția, în perioada 13-30 ianuarie.