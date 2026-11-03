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Tragedie în fotbalul spaniol. Atacantul Jesús de Miguel a murit la 30 de ani, după o ciocnire cu portarul advers

Fotbalistul spaniol Jesús de Miguel, atacantul echipei CD Tenerife, a murit marți, la vârsta de 30 de ani, după ce a suferit o accidentare gravă în timpul meciului cu FC Andorra, disputat luni în liga a doua din Spania. Decesul a fost anunțat de club, la câteva ore după ce starea jucătorului se agravase.
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Victor Dan Stephanovici
03 nov. 2026, 12:30, Sport
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„CD Tenerife anunță tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00”, a transmis gruparea spaniolă, potrivit Euronews. Incidentul s-a produs pe stadionul Heliodoro Rodríguez López, în ultimele minute ale partidei. De Miguel urmărea o minge în zona de mijloc a terenului, când s-a ciocnit violent cu portarul advers, Jesús Owono, ieșit din poartă pentru a respinge balonul. Genunchiul portarului l-a lovit pe atacant în partea superioară a corpului. Fotbalistul s-a prăbușit pe gazon și a rămas nemișcat, iar jucătorii celor două echipe au cerut imediat intervenția medicilor.

Meciul a fost suspendat, iar fotbalistul a fost transportat de urgență la spital

Echipele medicale i-au acordat primul ajutor pe teren, înainte ca jucătorul să fie preluat de o ambulanță. Potrivit presei spaniole, De Miguel a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat în timpul intervenției echipajului medical. Arbitrul i-a arătat cartonașul roșu portarului Jesús Owono, iar partida a fost întreruptă definitiv în minutul 108, la scorul de 2-2.

Atacantul a fost internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Santa Cruz de Tenerife. Luni seară, clubul anunțase că starea sa era stabilă, deși gravă. În cursul nopții, reprezentanții echipei au comunicat o deteriorare a stării neurologice. Marți dimineață, CD Tenerife a confirmat decesul.

Mesaje de condoleanțe din partea marilor cluburi spaniole

Moartea fotbalistului a provocat reacții în fotbalul spaniol. Cluburi precum Real Madrid și FC Barcelona au transmis condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților jucătorului. Jesús de Miguel își începuse cariera la Leganés B, în 2015, și evoluase ulterior pentru mai multe echipe din Spania. Atacantul ajunsese la Tenerife în 2025, după ce jucase și pentru CD Castellón. Circumstanțele medicale exacte ale decesului nu au fost detaliate de club în comunicatul citat.

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