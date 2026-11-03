Tragedie în fotbalul spaniol. Atacantul Jesús de Miguel a murit la 30 de ani, după o ciocnire cu portarul advers

„CD Tenerife anunță tragicul deces al lui Jesús de Miguel Alameda, survenit marți, 3 noiembrie 2026, la ora 08:00”, a transmis gruparea spaniolă, potrivit Euronews. Incidentul s-a produs pe stadionul Heliodoro Rodríguez López, în ultimele minute ale partidei. De Miguel urmărea o minge în zona de mijloc a terenului, când s-a ciocnit violent cu portarul advers, Jesús Owono, ieșit din poartă pentru a respinge balonul. Genunchiul portarului l-a lovit pe atacant în partea superioară a corpului. Fotbalistul s-a prăbușit pe gazon și a rămas nemișcat, iar jucătorii celor două echipe au cerut imediat intervenția medicilor.

Meciul a fost suspendat, iar fotbalistul a fost transportat de urgență la spital

Echipele medicale i-au acordat primul ajutor pe teren, înainte ca jucătorul să fie preluat de o ambulanță. Potrivit presei spaniole, De Miguel a suferit un stop cardiac și a fost resuscitat în timpul intervenției echipajului medical. Arbitrul i-a arătat cartonașul roșu portarului Jesús Owono, iar partida a fost întreruptă definitiv în minutul 108, la scorul de 2-2.

Rotos de dolor, con un nudo en la garganta y sin poder creer que esto sea verdad, desde el CD Tenerife comunicamos el trágico fallecimiento, este martes, día 3 de noviembre de 2026, a las 8:00 horas, de Jesús de Miguel Alameda. No hay palabras de consuelo; no hay absolutamente nada que mitigue este sentimiento repleto de tristeza. Estamos junto a su desolada familia, junto a sus seres queridos, junto a todo el tinerfeñismo que hoy llora por este cruel desenlace. La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad, en estos terribles momentos. 🖤 DEP — CD Tenerife 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@CDTOficial) November 3, 2026

Atacantul a fost internat la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar Nuestra Señora de Candelaria din Santa Cruz de Tenerife. Luni seară, clubul anunțase că starea sa era stabilă, deși gravă. În cursul nopții, reprezentanții echipei au comunicat o deteriorare a stării neurologice. Marți dimineață, CD Tenerife a confirmat decesul.

Mesaje de condoleanțe din partea marilor cluburi spaniole

Moartea fotbalistului a provocat reacții în fotbalul spaniol. Cluburi precum Real Madrid și FC Barcelona au transmis condoleanțe familiei, colegilor și apropiaților jucătorului. Jesús de Miguel își începuse cariera la Leganés B, în 2015, și evoluase ulterior pentru mai multe echipe din Spania. Atacantul ajunsese la Tenerife în 2025, după ce jucase și pentru CD Castellón. Circumstanțele medicale exacte ale decesului nu au fost detaliate de club în comunicatul citat.