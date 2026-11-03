Sorana Cîrstea, principala favorită, debutează la turneul WTA 250 de la Hong Kong 2026. Duel cu Maria Timofeeva, în primul tur

Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani și ocupanta locului 15 în clasamentul mondial, este principala favorită a competiției. Adversara sa are 22 de ani și se află pe poziția 70 WTA. Cele două jucătoare nu s-au mai întâlnit până acum în circuitul profesionist.

Partida este programată pe terenul central, după ora 09:30.

Timofeeva a avut un sezon bun, reușind să urce de pe locul 138 până în apropierea primelor 60 de jucătoare ale lumii. Sportiva din Uzbekistan a câștigat în 2026 trei turnee WTA 125, la Istanbul, Makarska și Porto.

Câștigătoarea o va întâlni în turul doi pe Mary Stoiana, jucătoare americană cu tată român, care a eliminat-o pe Venus Williams în primul tur, scor 6-2, 6-3.

Pentru Cîrstea, competiția din Hong Kong este, cel mai probabil, ultima oprire a unui final de sezon în care a fost afectată de probleme medicale la gambă. Românca a revenit pe teren la Wuhan, unde a fost eliminată în primul tur de chinezoaica Hanyu Guo, apoi a obținut o victorie la Ningbo, în fața lui Han Shi, înainte de a pierde în fața cehoaicei Sara Bejlek.

La ediția de anul trecut a turneului de la Hong Kong, Cîrstea a ajuns până în sferturile de finală.

Turneul ar putea reprezenta ultima apariție a Soranei Cîrstea în circuitul profesionist, după ce sportiva a anunțat la începutul anului că 2026 va fi ultimul sezon al carierei sale.