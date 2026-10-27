Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la turneul WTA 500 de la Tokyo de australianca Maya Joint

Sorana Cîrstea a pierdut cu scorul de 3-6, 6-7 (4), după ce Joint a gestionat mai bine momentele decisive. Partida a durat o oră și 32 de minute.

În primul act, australianca a pus presiune pe serviciul Soranei Cîrstea, folosind retururi eficiente și profitând de dificultățile româncei la serviciul al doilea.

Statisticile oficiale arată că australianca a avut un procentaj de 78% la primul serviciu, față de 61% în cazul româncei. Cîrstea a câștigat 35% dintre punctele jucate cu al doilea serviciu, în timp ce Joint a avut un procentaj de 44% la acest capitol.

În setul secund, românca și-a îmbunătățit jocul de la linia de fund și a reușit o serie de 11 puncte consecutive, preluând mai des inițiativa în schimburile lungi. Cîrstea a luptat pentru a rămâne în meci, a salvat mingi de meci și a trimis setul în tie-break.

Finalul a fost însă favorabil australiencei, care s-a impus cu 7-4 în tie-break și a închis partida după 92 de minute de joc.

Maya Joint a înregistrat 23 de lovituri direct câștigătoare, comparativ cu 17 ale româncei. Însă, a comis mai multe erori neforțate: 27, față de 24.

Cîrstea a comis și trei duble greșeli, comparativ cu una în cazul lui Joint.

Australianca o învinsese pe Cîrstea și în august, la turneul de la Toronto, cu 6-4, 6-4. Românca se impusese, însă, în prima lor întâlnire, disputată în 2025, la Indian Wells.