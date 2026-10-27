Prima pagină » Sport » Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la turneul WTA 500 de la Tokyo de australianca Maya Joint

Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la turneul WTA 500 de la Tokyo de australianca Maya Joint

Sorana Cîrstea, locul 16 mondial și a șasea favorită a turneului WTA 500 de la Tokyo, a fost eliminată marți în primul tur, după ce a pierdut cu australianca Maya Joint (locul 94 WTA), ajunsă pe tabloul principal din calificări.
Sorana Cîrstea, eliminată în primul tur la turneul WTA 500 de la Tokyo de australianca Maya Joint
sursă foto: Ren Yong/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
27 oct. 2026, 07:42, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Sorana Cîrstea a pierdut cu scorul de 3-6, 6-7 (4), după ce Joint a gestionat mai bine momentele decisive. Partida a durat o oră și 32 de minute.

În primul act, australianca a pus presiune pe serviciul Soranei Cîrstea, folosind retururi eficiente și profitând de dificultățile româncei la serviciul al doilea.

Statisticile oficiale arată că australianca a avut un procentaj de 78% la primul serviciu, față de 61% în cazul româncei. Cîrstea a câștigat 35% dintre punctele jucate cu al doilea serviciu, în timp ce Joint a avut un procentaj de 44% la acest capitol.

În setul secund, românca și-a îmbunătățit jocul de la linia de fund și a reușit o serie de 11 puncte consecutive, preluând mai des inițiativa în schimburile lungi. Cîrstea a luptat pentru a rămâne în meci, a salvat mingi de meci și a trimis setul în tie-break.

Finalul a fost însă favorabil australiencei, care s-a impus cu 7-4 în tie-break și a închis partida după 92 de minute de joc.

Maya Joint a înregistrat 23 de lovituri direct câștigătoare, comparativ cu 17 ale româncei. Însă, a comis mai multe erori neforțate: 27, față de 24.

Cîrstea a comis și trei duble greșeli, comparativ cu una în cazul lui Joint.

Australianca o învinsese pe Cîrstea și în august, la turneul de la Toronto, cu 6-4, 6-4. Românca se impusese, însă, în prima lor întâlnire, disputată în 2025, la Indian Wells.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Polivalenta de 5.000 de locuri din regiunea Moldovei e aproape de inaugurare! Vrea să organizeze o competiție importantă
GSP.ro
Ordin european de anchetă emis în dosarul lui Călin Georgescu. DIICOT cere audierea în Italia a afaceristului Massimiliano Arena, reprezentantul unei presupuse bănci din Elveția. La acesta ar fi ajuns cei 1,1 milioane de euro ai păgubitului
Gandul
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea Antihrist va fi nimicit'
Cancan
„Incredibilă”. Imaginile în costum de baie cu Anastasia Potapova au stârnit imaginația fanilor
Prosport
Viktor Orbán, propus de SUA pentru șefia ONU? Donald Tusk râde de informațiile apărute în presa americană
Libertatea
Trucul Andrei Măruță pentru a-și ține poftele în frâu! Ce își pune artista în geantă înainte de spectacole. A slăbit enorm
CSID
Un Volkswagen Touareg cu motor V6 de 245 CP costă cât o mașină de oraș
Promotor