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Sorana Cîrstea se oprește optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Ningbo. Eliminată de cehoaica Sara Bejlek, după un meci de două ore

Sorana Cîrstea (locul 17 WTA) a fost eliminată miercuri în optimile de finală de la turneul WTA 500 de la Ningbo, după ce a fost învinsă de cehoaica Sara Bejlek (locul 32 WTA), la capătul unui meci care a durat două ore.
Sorana Cîrstea se oprește optimile de finală ale turneului WTA 500 de la Ningbo. Eliminată de cehoaica Sara Bejlek, după un meci de două ore
sursă foto: Ren Yong/SOPA Images via ZUMA Press Wire/dpa
Petre Apostol
21 oct. 2026, 16:02, Sport
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Sorana Cîrstea, a opta favorită a competiției, a pierdut în două seturi, scor 6-7(3), 4-6, după un meci în care adversara sa a fructificat mai eficient oportunitățile de break.

Jucătoarea cehă, în vârstă de 20 de ani, fiind cu 16 ani mai tânără decât românca, a reușit astfel să își ia revanșa după înfrângerea suferită în fața Soranei la Wimbledon, în primul tur al ediției din acest an.

Bejlek a fost mai eficientă în momentele importante

Potrivit statisticilor, partida a fost echilibrată. Bejlek a câștigat 87 dintre cele 171 de puncte disputate, față de cele 84 adjudecate de Cîrstea. Cehoaica a avut 29 de lovituri câștigătoare, în timp ce românca a înregistrat 26.

Unul dintre factorii care au făcut diferența a fost eficiența la mingile de break. Bejlek a fructificat patru dintre cele șase oportunități avute, în timp ce Cîrstea a concretizat trei dintre cele nouă șanse de break. Românca a comis și mai multe duble greșeli, șase, față de una singură în dreptul adversarei.

De asemenea, Bejlek a avut un procentaj superior al primului serviciu, de 72%, comparativ cu 56% pentru Cîrstea.

Parcursul Soranei Cîrstea la Ningbo

Sorana Cîrstea ajunsese în optimi după o victorie în fața chinezoaicei Han Shi, scor 6-3, 6-2, în primul tur. Românca încerca să își îmbunătățească rezultatele din circuitul asiatic, după participarea la turneul de la Wuhan, unde pierduse în primul tur.

Bejlek a ajuns în optimi după ce a învins-o pe americanca Alycia Parks, în trei seturi, cu 4-6, 6-3, 6-3.

Turneul de la Ningbo, disputat pe hard, face parte din categoria WTA 500 și este dotat cu premii totale de aproximativ 1,2 milioane de dolari.

Pentru prezența în turul secund, Sorana Cîrstea a obținut 60 de puncte în clasamentul WTA și un premiu total de 17.795 de dolari.

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