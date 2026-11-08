Sorana Cîrstea, mesaj emoționant după ultimul turneu al sezonului: „Am ajuns la capătul puterilor”. Ce spune despre retragere

„Mulțumesc, Asia, pentru amintirile minunate! Pe măsură ce anul se apropie de final, mi-am dat seama că am ajuns la capătul puterilor, atât mental, cât și fizic. Cu toate acestea, a fost un an extraordinar, pentru care am atât de multe motive să fiu recunoscătoare. Vă mulțumesc pentru toată dragostea și susținerea voastră”, a scris Sorana Cîrstea pe Instagram.

Mesajul vine la o zi după ce românca a vorbit despre posibilitatea retragerii din tenis, în urma eliminării suferite în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong.

Sorana Cîrstea, tot mai aproape de retragere

Principala favorită a competiției de la Hong Kong, Cîrstea a fost învinsă vineri de rusoaica Alexandra Shubladze, ocupanta locului 136 WTA, cu scorul de 2-6, 3-6. Pentru româncă, înfrângerea ar putea reprezenta ultimul meci oficial al carierei.

„Având în vedere modul în care s-au încheiat lucrurile aici, în Asia, cred că decizia este destul de clară. Nu mai aveam energie deloc și a fost un an lung. Am nevoie de o pauză pentru a procesa totul, apoi anunțul final va veni, cel mai probabil, peste câteva săptămâni”, a declarat sportiva, într-un interviu acordat publicației South China Morning Post.

Sorana Cîrstea anunțase încă din decembrie 2025 că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa profesionistă. Atunci, românca explica faptul că se pregătea să intre în al 20-lea an în circuitul WTA și că, deși iubește tenisul și competiția, simte că a venit momentul să încheie acest capitol.

Ulterior, rezultatele foarte bune din acest an au făcut-o să aibă îndoieli în privința retragerii, după cum afirma la US Open.

Un an extraordinar, în ciudsora oboselii acumulate

Sorana Cîrstea încheie sezonul 2026 cu un bilanț de 40 de victorii și 18 înfrângeri, după un an în care a reușit să revină printre cele mai bune jucătoare ale lumii.

Sportiva a câștigat turneul de la Cluj-Napoca, a învins-o pe Aryna Sabalenka, liderul mondial de la acea dată, la Roma și a ajuns din nou în sferturile de finală ale unui turneu de Grand Slam, la Roland Garros.

În septembrie, românca a atins cea mai bună clasare din carieră, locul 15 WTA, la 36 de ani, o performanță remarcabilă în ultimul sezon pe care îl anunțase inițial drept ultimul din circuit.

Finalul anului a fost însă mai dificil. După eliminările premature de la Wuhan, Ningbo și Tokyo, Cîrstea a reușit să câștige două meciuri la Hong Kong, înainte de a fi învinsă de Shubladze.

Sorana Cîrstea are în palmares patru titluri WTA la simplu, precum și șapte trofee la dublu.