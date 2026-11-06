Sorana Cîrstea, eliminată în sferturi la Hong Kong de o rusoaică venită din calificări. Ar putea fi ultimul turneu al româncei

Sorana Cîrstea (36 de ani, locul 15 WTA) a fost eliminată vineri în sferturile de finală ale turneului WTA 250 de la Hong Kong, competiție cu premii totale de 283.347 de dolari.

Românca a fost învinsă de rusoaica Alexandra Shubladze, ocupanta locului 136 mondial, care a venit din calificări. Scorul final a fost 6-2, 6-3, iar partida a durat o oră și 27 de minute.

Calificarea în sferturile de finală este recompensată cu un premiu de 7.025 de dolari și 54 de puncte WTA.

Există posibilitatea ca turneul de la Hong Kong să fi fost ultimul din cariera Soranei Cîrstea. Jucătoarea română a anunțat că se va retrage din tenis la finalul acestui sezon.