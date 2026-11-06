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„Sprijinul primit a fost extraordinar”. Kimi Antonelli, după câștigarea titlului mondial de Formula 1 la numai 20 de ani

Italianul Kimi Antonelli, devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, la vârsta de 20 de ani, a declarat că a primit numeroase mesaje de felicitare după câștigarea titlului și a dezvăluit că mesajul cvadruplului campion mondial Sebastian Vettel l-a impresionat în mod special.
„Sprijinul primit a fost extraordinar”. Kimi Antonelli, după câștigarea titlului mondial de Formula 1 la numai 20 de ani
sursă foto: Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM
Petre Apostol
06 nov. 2026, 04:49, Sport
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Pilotul Mercedes a obținut titlul mondial în al doilea an în Formula 1, după ce a terminat pe locul al treilea Marele Premiu al Mexicului, desfășurat în weekendul precedent. Astfel, Antonelli a doborât recordul de cel mai tânăr campion mondial, deținut anterior de germanul Sebastian Vettel.

Prezent joi la întâlnirea cu presa de la Sao Paulo, înaintea Marelui Premiu al Braziliei, Antonelli a recunoscut că încă nu a avut suficient timp pentru a realiza pe deplin performanța obținută.

„Au fost câteva zile extraordinare, dar încă nu am avut suficient timp să realizez și să procesez ceea ce tocmai s-a întâmplat. Sunt foarte fericit. Totul încă pare ireal”, a declarat pilotul italian.

Antonelli a spus că a primit numeroase mesaje de felicitare, inclusiv înregistrări video din orașul său natal, unde oamenii au sărbătorit câștigarea titlului.

„Am primit atât de multe mesaje frumoase și atât de mult sprijin. Sprijinul a fost extraordinar. Îmi este foarte greu să aleg un singur moment sau un gest care m-a impresionat cel mai mult, pentru că toate au fost deosebite”, a afirmat acesta.

Mesajul lui Vettel l-a impresionat

Dintre mesajele primite, cel transmis de Sebastian Vettel a avut o semnificație specială pentru noul campion mondial.

„Cred că mesajul lui Seb a fost foarte frumos. A fost profund, cu multă semnificație și cu multe sfaturi pentru viitor. A fost foarte frumos”, a spus Antonelli.

Vettel i-a transmis și un sfat privind modul în care ar trebui să gestioneze statutul de campion mondial. Germanul i-a explicat că succesul poate schimba felul în care ceilalți îl privesc, însă nu ar trebui să îi schimbe propria atitudine față de oameni.

Fostul pilot i-a povestit și despre emoțiile trăite după primul său titlu mondial, în 2010, când a fost copleșit de moment și nu a reușit să doarmă corespunzător timp de mai multe zile.

El i-a amintit lui Antonelli că un campionat nu se câștigă printr-o singură cursă, ci prin întregul parcurs, fiecare etapă contribuind la formarea unui pilot.

Pilotul Mercedes a dezvăluit că a primit felicitări și din partea altor nume importante din Formula 1, printre care Max Verstappen, Lewis Hamilton, Charles Leclerc și Lando Norris.

„Toți au fost foarte drăguți cu mine. Sunt foarte fericit și recunoscător să văd atât de mult respect”, a adăugat italianul.

Antonelli a povestit că, după câștigarea titlului, a avut și câteva zile în care s-a putut relaxa, inclusiv printr-o întâlnire cu familia legendarului pilot brazilian Ayrton Senna.

„A fost cu adevărat extraordinar și ceva ce îmi voi aminti pentru totdeauna”, a spus campionul mondial.

Antonelli va purta în cursa din Brazilia o cască desenată în memoria regretatului pilot brazilian.

Antonelli vrea victoria în Marele Premiu al Braziliei

După ce și-a asigurat titlul mondial la piloți, Antonelli își propune să câștige cursa de la Sao Paulo. În același timp, Mercedes poate obține în Brazilia și titlul mondial la constructori.

„Obiectivul nostru aici este să câștigăm. Este un circuit care îmi place, iar fanii sunt extraordinari. Aștept cu nerăbdare această cursă”, a declarat italianul.

Antonelli a precizat că își dorește să aibă un weekend reușit și să se bucure de ultimele curse ale sezonului, în care vrea să continue să lupte pentru victorii.

„Obiectivul este să ne bucurăm de restul sezonului. Mai avem curse în care vrem să obținem rezultate bune. Este un loc foarte frumos pentru a începe din nou după câștigarea titlului și pentru a încerca să obțin o victorie”, a mai spus pilotul Mercedes.

Marele Premiu al Braziliei se desfășoară pe circuitul Interlagos, iar cursa de duminică reprezintă următoarea etapă a sezonului 2026 din Formula 1.

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