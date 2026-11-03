Haas îl exclude pe Esteban Ocon pentru ultimele patru curse din Formula 1. Înlocuit de brazilianul Rafael Camara, care debutează chiar la etapa din Brazilia

„TGR Haas F1 Team confirmă că Esteban Ocon nu va mai concura pentru echipă în cadrul Campionatului Mondial FIA de Formula 1 din 2026”, a anunțat formația americană într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare.

Decizia vine la doar câteva zile după ce francezul a fost înlocuit de pilotul japonez Ryō Hirakawa pentru restul weekendului Marelui Premiu din Mexic, desfășurat între 30 octombrie și 1 noiembrie.

Hirakawa, pilot de rezervă al echipei, a debutat în Formula 1 la 32 de ani și a încheiat cursa mexicană pe locul al zecelea în clasamentul final. Japonezul a obținut astfel un punct pentru Haas.

Directorul echipei, Ayao Komatsu, a precizat că hotărârea de a nu-l mai utiliza pe Ocon în acest sezon a fost luată în interesul formației.

„Astfel de decizii nu sunt niciodată luate cu ușurință, așa cum s-a întâmplat și în Mexic. Considerăm că această decizie este în mod clar în interesul echipei pentru viitor”, a declarat oficialul japonez.

Komatsu a refuzat să ofere detalii despre discuțiile purtate cu pilotul francez, precizând că acestea țin de chestiuni interne ale echipei.

Disensiuni în cadrul echipei și acuzații negate de pilot

Primele semne ale rupturii au apărut în weekendul Marelui Premiu al Mexicului, când Haas a anunțat în mod neașteptat că Ocon nu va mai participa la sesiunile de calificări și la cursă, deși francezul luase parte la antrenamentele libere de vineri.

În presa franceză și în mediul din paddock au apărut informații despre o presupusă altercație între Ocon și directorul echipei, Ayao Komatsu, după prima sesiune de antrenamente.

Pilotul a recunoscut că a existat o neînțelegere și o discuție cu persoane din echipă, dar a negat categoric orice formă de violență fizică.

„Dezacordul de opinii a dus la o discuție între părțile implicate. Recunosc că acest lucru s-a întâmplat, dar resping categoric orice informații sau acuzații potrivit cărora ar fi fost folosită violența fizică pentru rezolvarea unor diferende”, a transmis Ocon.

Francezul a condamnat violența sub orice formă și a cerut evitarea speculațiilor până la clarificarea situației. Haas nu a confirmat că presupusa altercație ar fi motivul deciziei de a-l îndepărta din echipă.

Rafael Camara, debut în Formula 1 chiar în Brazilia

Înlocuitorul lui Ocon pentru ultimele patru curse va fi brazilianul Rafael Câmara, care fusese deja anunțat în octombrie drept unul dintre piloții titulari Haas pentru sezonul 2027, în baza unui contract multianual.

În vârstă de 21 de ani, Camara este membru al Ferrari Driver Academy din 2022 și lider al clasamentului Campionatului FIA de Formula 2. În sezonul său de debut în această competiție a obținut trei victorii în cursele principale și alte patru clasări pe podium, având un avans de șapte puncte față de bulgarul Nikola Tsolov la momentul anunțului.

Brazilianul are deja un palmares important în competițiile de juniori. A câștigat titlul în Formula Regional European Championship în 2024 și Campionatul FIA de Formula 3 în 2025. În august, a testat monopostul Haas din sezonul precedent, pe circuitul de la Portimão, în Portugalia, impresionând conducerea echipei.

Camara va concura alături de britanicul Oliver Bearman la Marele Premiu de la São Paulo, care se va desfășura între 6 și 8 noiembrie. Debutul va avea o semnificație specială pentru pilotul brazilian, care va evolua pentru prima dată în Formula 1 în fața propriilor suporteri.

Ocon, fără loc confirmat pentru sezonul 2027

Esteban Ocon, în vârstă de 30 de ani, a ajuns la Haas în 2025, după despărțirea de Alpine, și urma să încheie colaborarea cu formația americană la finalul sezonului 2026, conform unui acord anunțat încă din 30 septembrie.

Pilotul francez a acumulat doar șapte puncte în actualul campionat, comparativ cu cele 23 obținute de coechipierul său, Oliver Bearman. Ocon ocupă locul 16 în clasamentul piloților, iar Haas se află pe poziția a șaptea în ierarhia constructorilor.

În cariera sa în Formula 1, începută în 2016, francezul a participat la 198 de Mari Premii și a acumulat 490 de puncte. Singura sa victorie a fost obținută în 2021, la Marele Premiu al Ungariei, când concura pentru Alpine. În palmares mai are patru clasări pe podium.

În acest moment, Ocon nu are un loc de pilot titular confirmat pentru sezonul 2027, deși despărțirea de Haas nu reprezintă neapărat sfârșitul carierei sale în Formula 1. Rămân posibile inclusiv variantele unui rol de pilot de rezervă sau de teste.

După cursa de la São Paulo, sezonul 2026 va continua cu Marele Premiu de la Las Vegas, între 19 și 21 noiembrie, Marele Premiu al Qatarului, între 27 și 29 noiembrie, și etapa finală de la Abu Dhabi, programată între 4 și 6 decembrie.