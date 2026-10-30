Pilotul mexican Sergio Perez anunță când se retrage din Formula 1. În Mexic atinge borna de 300 de curse în carieră

În vârstă de 36 de ani, Sergio Perez a explicat că decizia are la bază dorința de a petrece mai mult timp alături de familie, în special de copiii săi.

„Iubesc ceea ce fac, este pasiunea mea. Aș putea continua cu ușurință încă zece ani, pentru că mă bucur cu adevărat de munca mea. Dar am ajuns și la o vârstă la care copiii mei, care reprezintă cel mai important lucru pentru mine, vor trece prin etape esențiale ale vieții lor. Îmi doresc să petrec mult mai mult timp alături de ei. Pentru mine este clar: următorii trei ani vor reprezenta ultimul meu contract”, a declarat Perez, joi, în cadrul întâlnirii cu presa organizate înaintea Marelui Premiu al orașului Mexico.

Mexicanul a revenit în Formula 1 în acest sezon, după despărțirea de Red Bull la finalul anului 2024. La începutul acestei săptămâni și-a prelungit înțelegerea cu Cadillac până în 2029.

Cadillac, ultima provocare din cariera pilotului mexican

Perez a explicat că alegerea de a face parte din proiectul constructorului american Cadillac în Formula 1 reprezintă o provocare deosebit de atractivă pentru ultima etapă a carierei.

„Nu există nimic mai motivant în acest moment decât să construiesc ceva nou alături de un brand atât de prestigios precum Cadillac”, a afirmat pilotul mexican.

Debutul constructorului american în Formula 1 a fost dificil, echipa nereușind să acumuleze puncte în primele 18 etape ale sezonului. Perez este însă încrezător în potențialul echipei.

Cursă aniversară pentru Perez în fața propriilor suporteri

Marele Premiu al orașului Mexico va avea o semnificație specială pentru Perez. Pilotul Cadillac urmează să ajungă la borna de 300 de curse disputate în Formula 1 chiar în fața propriilor suporteri, duminică.

„Este incredibil să ajung la 300 de curse, iar faptul că acest lucru se întâmplă în Mexic face totul și mai special”, a declarat Perez.

În vârstă de 36 de ani, Sergio Perez a debutat în Formula 1 în 2011 și a devenit unul dintre cei mai apreciați piloți ai generației sale. După experiențele de la Sauber, McLaren, Force India/Racing Point, acesta a evoluat la Red Bull între 2021 și 2024, devenind vicecampion în 2023, în urma coechipierului său, Max Verstappen. Palmaresul lui Perez cuprinde șase victorii, 39 de podiumuri și trei pole-position-uri.