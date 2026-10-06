Un pilot de Formula 1 a ales bicicleta în locul avionului între curse. Acum pedalează 350 de kilometri până la Singapore

Valtteri Bottas trebuie să ajungă în Singapore până joi, înaintea Marelui Premiu programat duminică, 11 octombrie, arată Il Post. Drumul nu îl sperie, chiar dacă o mare parte a traseului este neasfaltată. Pilotul Cadillac este un pasionat al ciclismului gravel, disciplină desfășurată pe drumuri de pietriș și trasee care combină suprafețele asfaltate cu cele neasfaltate.

Bottas pedalează alături de partenera sa

După Marele Premiu al Malaeziei, Bottas a plecat spre Singapore împreună cu partenera sa, ciclista profesionistă australiană Tiffany Cromwell. Cei doi au fondat în 2023 FNLD GRVL, o competiție de gravel organizată anual în Finlanda, în zona orașului Lahti, printre lacuri și păduri.

Pentru Bottas, bicicleta nu este doar un hobby. Pilotul a spus anterior că gravelul a devenit un instrument important pentru sănătatea sa fizică și mentală în afara competițiilor auto. Cei doi au parcurs luni puțin peste 160 de kilometri. Imaginile publicate în timpul călătoriei îi arată pedalând pe drumuri cu pietriș și noroi, inclusiv pe întuneric.

Yea I’m riding to Singapore 🚲 On the gravel roads less travelled with my new @canyon_bikes Grail CFR. See you there 🇸🇬 https://t.co/jFKZCM6Vnq — Valtteri Bottas (@ValtteriBottas) October 5, 2026

A terminat pe locul cinci la o cursă de gravel

Pasiunea lui Bottas pentru ciclism a trecut deja de nivelul unei simple activități recreative. În pauza de vară a sezonului de Formula 1, finlandezul a participat la o competiție de gravel în Cehia și a terminat pe locul al cincilea. Rezultatul i-a asigurat calificarea pentru Campionatele Mondiale de gravel.

Nu va putea participa însă la competiție, deoarece aceasta are loc chiar în weekendul următor, când Bottas trebuie să concureze în Formula 1. Pentru moment, finlandezul rămâne concentrat pe rolul său de pilot al echipei Cadillac.

De la zece victorii în Formula 1 la ultimul loc în clasament

Călătoria pe bicicletă contrastează puternic cu deplasările obișnuite ale unui pilot de Formula 1 între curse. Campionatul presupune mai mult de 20 de Mari Premii pe an, organizate în țări diferite. Transportul echipelor și al piloților implică numeroase călătorii aeriene, iar Formula 1 are un impact important asupra mediului.

Decizia lui Bottas are în primul rând o valoare simbolică, dar a fost apreciată de numeroși comentatori. Sportiv, sezonul său este însă mult mai dificil. După primele 16 Mari Premii, Bottas nu a obținut niciun punct și a abandonat jumătate dintre curse.

Finlandezul se află pe ultimul loc în clasament, într-un sezon dificil pentru Cadillac. Situația este foarte diferită de perioada în care concura pentru Mercedes. Bottas a câștigat atunci zece curse de Formula 1 și a terminat de două ori pe locul al doilea în clasamentul mondial, de fiecare dată în spatele coechipierului său, Lewis Hamilton.