Max Verstappen a câștigat Marele Premiu al Bahrainului, desfășurat în Malaezia. Prima victorie după aproape un an

Pentru Verstappen este prima victorie a sezonului și prima după Marele Premiu de la Abu Dhabi din decembrie 2025, scrie Reuters. Succesul este și primul pentru Red Bull în sezonul 2026.

Verstappen a recuperat conducerea după un start dificil

Olandezul a plecat din pole position, dar a pierdut conducerea încă din primele viraje. Kimi Antonelli și George Russell, ambii de la Mercedes, au trecut în fața sa în condițiile dificile de pe circuit.

Startul fusese întârziat cu peste o oră și jumătate din cauza ploii abundente și a unor probleme software care au afectat procedura de pornire. Pista umedă a determinat echipele să aleagă strategii diferite în privința pneurilor.

Verstappen a început să recupereze după primele tururi. Prima intervenție a Safety Car-ului, provocată de ieșirea lui Valtteri Bottas, i-a oferit o nouă oportunitate. După reluarea cursei, Verstappen a preluat conducerea și a început să se desprindă de rivali.

Antonelli a terminat pe locul doi

O nouă schimbare importantă a avut loc în turul 43, când Alexander Albon a oprit pe circuit cu o problemă la cutie. A fost introdusă Virtual Safety Car, iar Verstappen a intrat la boxe. Antonelli a rămas pe circuit și a preluat temporar conducerea, dar Mercedes l-a chemat la boxe un tur mai târziu.

Verstappen a revenit astfel pe primul loc. Ulterior, Safety Car-ul a intrat din nou pe circuit. George Russell, aflat în lupta pentru podium, a abandonat cu o problemă la unitatea de propulsie, cu cinci tururi înainte de final.

Cursa s-a reluat cu patru tururi înainte de sosire. Verstappen a reușit să păstreze avantajul în fața lui Antonelli. Olandezul a trecut linia de sosire după 55 de tururi, cu un avans de 2,307 secunde față de pilotul Mercedes. Lewis Hamilton a terminat pe locul al treilea pentru Ferrari, la 4,919 secunde de câștigător.

Hamilton a urcat de pe locul 18 până pe podium

Hamilton a avut una dintre cele mai spectaculoase reveniri ale cursei. Pilotul Ferrari a ajuns până pe locul 18 după o alegere nefericită de pneuri la începutul cursei. A profitat apoi de schimbarea condițiilor și de intervențiile Safety Car-ului pentru a recupera poziție după poziție.

Britanicul a încheiat în cele din urmă pe podium, în spatele lui Verstappen și Antonelli. Pentru Antonelli, locul secund are o importanță majoră în clasamentul campionatului. Abandonul lui Russell îi permite pilotului Mercedes să-și mărească avantajul în fruntea clasamentului la 84 de puncte.

Verstappen a obținut astfel cea de-a 72-a victorie din carieră și primul succes al sezonului 2026. Următoarea etapă a campionatului este Marele Premiu al statului Singapore, programat între 9 și 11 octombrie.