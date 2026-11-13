Omul care sparge căștile nu e lăsat să plece de la Mercedes. Toto Wolff, demisii respinse

A existat un moment în care Toto Wolff era gata să părăsească conducerea echipei Mercedes. Nu după o victorie, nici la finalul unui sezon triumfal, ci în anii în care echipa se chinuia să-și regăsească drumul spre succes.

Managerul austriac a povestit despre aceste momente chiar în anul în care echipa de la Brackley a revenit la câștigarea ambelor titluri mondiale, cu Kimi Antonelli campion la piloți și Mercedes din nou regină la constructori.

Porecla de „omul care sparge căștile” vine din momentele în care șeful Mercedes și-a trântit căștile de masă de nervi. Cel mai cunoscut a fost la Marele Premiu al Arabiei Saudite din 2021, în plină luptă Hamilton – Verstappen, când Wolff nu și-a mai putut stăpâni furia, și-a scos căștile și le-a izbit de birou în garajul Mercedes. Austriacul a recunoscut ulterior că nu e mândru de aceste izbucniri: „Uneori căștile se strică”.

Demisia lui Wolff pe care Mercedes nu a acceptat-o

În ultimii ani își dăduse de mai multe ori demisia, primind mereu același răspuns. Numărul unu de la Mercedes, Ola Källenius, dorea ca el să continue să conducă echipa.

Povestea lasă să se întrevadă cât de grele deveniseră sezoanele petrecute departe de lupta pentru titlul mondial. Și cât de mult conducerea constructorului german a preferat să mizeze pe continuitate, în loc să caute un nou responsabil pentru relansarea proiectului sportiv.

Alegerea, în lumina rezultatelor din 2026, a căpătat o semnificație deosebită. Wolff a putut sărbători revenirea în vârf chiar pe banca pe care se gândise să o părăsească.

Patru sezoane dificile înainte de renaștere

Pentru Mercedes, succesul din acest an a pus capăt unei perioade complicate. După ultima victorie în Campionatul Constructorilor, care datează de acum cinci ani, au urmat patru sezoane fără o mașină suficient de competitivă pentru a lupta în mod constant pentru titluri.

O situație neobișnuită pentru o echipă obișnuită să domine Formula 1. Așteptările erau extrem de ridicate, în timp ce rezultatele nu reușeau să le satisfacă. Într-un mediu în care fiecare cursă este analizată până în cele mai mici detalii, presiunea asupra celui care conduce echipa poate deveni greu de suportat.

Wolff, însă, a rămas. Iar una dintre cele mai importante decizii ale conducerii sale recente a fost aceea de a-i încredința viitorul de după Hamilton lui Kimi Antonelli. Când de șapte ori campionul mondial a ales Ferrari, managerul austriac a susținut cu convingere candidatura tânărului italian.

Pariul și-a găsit consacrarea în 2026: Antonelli a devenit cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, contribuind totodată la cucerirea titlului de constructori. Un rezultat care a schimbat bilanțul sportiv al Mercedes din ultimii ani.

Noul dublu succes a dus la 17 titluri mondiale câștigate de Mercedes la Piloți și Constructori sub conducerea lui Wolff. O realizare care i-a permis să-l egaleze pe Ron Dennis în fruntea clasamentului celor mai de succes șefi de echipă din istoria categoriei.

Întrebat dacă își va continua mandatul, Wolff a răspuns afirmativ. Tonul era glumeț, dar mesajul clar: Källenius nu are de gând să-l lase să plece.