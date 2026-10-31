Ambasadorul Poloniei în România demisionează pe fondul crizei de la Tribunalul Constituțional din Varșovia

Diplomatul a anunțat decizia printr-o postare pe platforma X, acuzând o încercare ilegală de preluare a Tribunalului Constituțional din Polonia.
„În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a transmis Paweł Soloch.
Acesta a precizat că i-a informat despre demisie pe președintele Karol Nawrocki și pe ministrul de de Externe Radosław Sikorski.
Anterior, și ambasadorul Poloniei în China, Jakub Kumoch, și-a anunțat demisia, invocând situația din țară.
Demisia vine după escaladarea conflictului privind Tribunalul Constituțional.
Vineri, sute de manifestanți, în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului instituției din Varșovia. Unii protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire, fiind înregistrate confruntări cu poliția.
Tensiunile au izbucnit după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.
Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal și s-a întors vineri seară la Varșovia, pe fondul escaladării crizei.
Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. De cealaltă parte, premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.