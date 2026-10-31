Ambasadorul Poloniei în România demisionează pe fondul crizei de la Tribunalul Constituțional din Varșovia

Diplomatul a anunțat decizia printr-o postare pe platforma X, acuzând o încercare ilegală de preluare a Tribunalului Constituțional din Polonia.

„În contextul încercării de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional, nu văd posibilitatea de a-mi continua activitatea în funcția de ambasador al Republicii Polone în România”, a transmis Paweł Soloch.

Acesta a precizat că i-a informat despre demisie pe președintele Karol Nawrocki și pe ministrul de de Externe Radosław Sikorski.

Anterior, și ambasadorul Poloniei în China, Jakub Kumoch, și-a anunțat demisia, invocând situația din țară.

Criză politică în Polonia

Demisia vine după escaladarea conflictului privind Tribunalul Constituțional.

Vineri, sute de manifestanți, în principal susținători ai partidului conservator Lege și Justiție (PiS), s-au adunat în fața sediului instituției din Varșovia. Unii protestatari au încercat să forțeze intrarea în clădire, fiind înregistrate confruntări cu poliția.

Tensiunile au izbucnit după suspendarea pentru o lună a atribuțiilor președintelui Tribunalului Constituțional, Bogdan Święczkowski, și ale adjunctului său.

Președintele Poloniei, Karol Nawrocki, și-a întrerupt deplasarea oficială în Senegal și s-a întors vineri seară la Varșovia, pe fondul escaladării crizei.

Opoziția conservatoare acuză guvernul condus de Donald Tusk de o tentativă de preluare ilegală a Tribunalului Constituțional. De cealaltă parte, premierul susține că măsurile sunt necesare pentru restabilirea statului de drept.