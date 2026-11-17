„Când urcă în mașină pentru a începe o cursă, începe deja să se plângă de ceva, înainte de a ajunge măcar în primul viraj. Indiferent despre ce este vorba, găsește întotdeauna ceva de care să se plângă. A ajuns la o vârstă la care ar trebui să înceapă să se gândească la retragere”, a declarat fostul șef al Formulei 1, într-un interviu pentru Sky Sport Germania.

Ecclestone a comentat și sezonul celor de la Ferrari, despre care susține că ar fi avut potențialul de a câștiga titlul mondial.

„Ferrari ar fi trebuit să câștige campionatul mondial în acest an. Avea cea mai bună mașină, dar foarte multe lucruri au mers prost”, a afirmat acesta.

Fostul conducător al Formulei 1 l-a criticat și pe Frederic Vasseur, actualul director al Scuderiei.

„Este o persoană de treabă, dar pur și simplu nu este la nivelul necesar pentru a conduce o echipă precum Ferrari. Ferrari are nevoie de o persoană foarte, foarte puternică, care să se gândească la echipă din momentul în care se trezește și până când merge la culcare”, a spus Ecclestone.

Întrebat despre posibilitatea ca fostul șef al Red Bull, Christian Horner, să preia conducerea Scuderiei, Ecclestone a atras atenția asupra particularităților organizației italiene.

„A demonstrat cu siguranță că este capabil să îndeplinească această funcție, dar Ferrari este Ferrari. Acolo trebuie să vorbești o limbă aparte. Dacă ar reuși să vorbească această limbă, ar putea, fără îndoială, să preia această funcție”, a spus el.

Hamilton și Leclerc, în centrul discuțiilor despre Ferrari

Bernie Ecclestone a vorbit și despre relația dintre Lewis Hamilton și Charles Leclerc, în contextul duelului dintre cei doi piloți, care a făcut ca echipa să piardă puncte în cursele recente.

„Leclerc este un om Ferrari. Hamilton a venit și a încercat să schimbe modul în care lucrează Ferrari. Dar acum este prea târziu pentru a reuși acest lucru de unul singur”, a declarat fostul oficial.

În opinia sa, Ferrari ar trebui să stabilească o ierarhie clară între piloți.

„Ferrari are nevoie de un număr unu clar. Este mult mai bine să ai un pilot principal adevărat și un al doilea pilot foarte competent, care să nu încerce să devină numărul unu, ci să știe că este numărul doi. Aceasta este o garanție pentru echipă”, a explicat Ecclestone.

Ecclestone îl laudă pe Kimi Antonelli și îl consideră pe Verstappen cel mai bun pilot

În contrast cu observațiile critice la adresa lui Hamilton și Ferrari, Ecclestone a avut cuvinte de apreciere pentru tânărul pilot italian Kimi Antonelli, proaspăt devenit campion mondial cu Mercedes.

„Are un talent extraordinar. Este frumos să vezi pe cineva de vârsta lui capabil să obțină asemenea rezultate. Trebuie să așteptăm și să vedem cum va evolua în rolul de campion mondial. Anul de după câștigarea unui titlu mondial nu este ușor”, a afirmat britanicul.

Nici Max Verstappen nu a lipsit din analiza fostului conducător al Formulei 1. Ecclestone l-a desemnat pe neerlandez drept cel mai bun pilot din competiție.

„Este mult mai puternic decât toți ceilalți. Nu este doar puțin mai bun, este mult, mult mai bun”, a concluzionat Bernie Ecclestone.