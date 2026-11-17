„Totul pare o revoluție, dar este exact opusul: este vorba despre întoarcerea la rădăcini. Nu este o competiție nouă dintr-o dorință de putere sau de ocupare a unui spațiu, ci un proiect pentru relansarea baschetului european”, a explicat, potrivit publicației Marca, fostul mare baschetbalist spaniol Jorge Garbajosa, președintele FIBA Europe, în cadrul celei de-a patra ediții a Business Sport Forum, organizată marți, la Madrid.

Președintele FIBA Europe a discutat despre noua competiție continentală dezvoltată împreună cu NBA, sperând ca întrecerea să unească federațiile, ligile și cluburile europene, în contextul divergențelor cu reprezentanții Euroligii.

Acesta a criticat modelul în care un număr restrâns de cluburi influențează decisiv organizarea competițiilor continentale.

„O competiție la care participă doar câteva cluburi nu poate decide soarta tuturor. Este de bun-simț ca echipa care câștigă un campionat național să aibă posibilitatea de a se califica în cea mai importantă competiție europeană”, a declarat oficialul FIBA.

12 francize permanente și patru locuri obținute pe criterii sportive

Planul NBA și FIBA prevede lansarea unei competiții cu 16 echipe, dintre care 12 ar urma să primească statutul de francize permanente, în timp ce celelalte patru locuri ar fi accesibile cluburilor care se califică prin performanțe sportive.

Garbajosa a explicat că au existat negocieri timp de aproximativ doi ani cu reprezentanții Euroligii, în încercarea de a ajunge la un acord privind organizarea baschetului european.

„Am negociat doi ani cu Euroliga, cerând lucruri simple: respectarea ferestrelor echipelor naționale, calificarea prin campionatele interne și un calendar care să funcționeze pentru sportivi și suporteri. Nu am reușit să ajungem la un acord și trebuie să ne asumăm cu toții partea de responsabilitate”, a spus președintele FIBA Europe.

El a susținut că accesul la competițiile internaționale trebuie să fie bazat mai mult pe rezultate decât pe statutul dobândit de anumite cluburi.

„Dacă vreau să investesc într-un club și nu am posibilitatea de a ajunge într-o competiție internațională, de ce aș mai face-o? Este o chestiune de meritocrație”, a adăugat Garbajosa.

Potrivit planului prezentat de NBA, competiția ar urma să înceapă în octombrie 2027. Calendarul și structura finală depind însă de negocierile cu cluburile, investitorii și organismele de conducere.

Garbajosa nu consideră lansarea din 2027 o condiție obligatorie

Oficialul spaniol a recunoscut că lansarea noii competiții în 2027 reprezintă o provocare.

„Este o provocare să începem în 2027. Mi-aș dori? Da. Îmi pierd somnul din cauza asta? Nu. Chiar dacă nu am început încă, paradigma s-a schimbat deja. Dar pentru a trece de la punctul A la punctul B sunt multe negocieri și multe contracte de încheiat”, a explicat acesta.

Garbajosa a adăugat că interesul cluburilor a fost ridicat și că numeroase formații sunt dispuse să discute despre participarea la proiect.

„În ceea ce privește cluburile, toate au manifestat interes. Sunt dispuse să discute, dar lansarea unei competiții de la zero necesită timp. Și, în realitate, nu este vorba doar despre o competiție, ci despre un întreg ecosistem, care să ofere oportunități mai multor țări. Toți participanții vor avea aceleași drepturi și obligații”, a afirmat președintele FIBA Europe.

„Jucătorii nu pot evolua de trei sau patru ori pe săptămână”

Un alt subiect important abordat de Garbajosa a fost aglomerarea calendarului competițional.

„Există doar doi actori indispensabili în baschet: sportivii și suporterii. În ceea ce îi privește pe primii, nu pot juca de trei sau patru ori pe săptămână. Fiecare meci trebuie să conteze, nu putem juca doar de dragul de a juca”, a declarat acesta.

El a insistat și asupra importanței ligilor naționale, pe care le-a descris drept baza întregului ecosistem al baschetului european.

NBA Europe și Euroliga continuă ca proiecte separate

Discuțiile dintre NBA, FIBA și Euroligă sunt într-un moment complicat. Pe 6 octombrie, acționarii Euroligii, cea mai importantă competiție de baschet europeană, au respins propunerea NBA de integrare a actualei competiții în noul proiect european. Cluburile au preferat să continue propriul plan de dezvoltare, fără să închidă complet posibilitatea unor negocieri ulterioare.

În paralel, Euroliga pregătește trecerea la un model bazat pe francize și extinderea competiției de la 20 la 24 de echipe.

De cealaltă parte, NBA și FIBA își mențin obiectivul lansării unei competiții proprii în octombrie 2027. Competiția Basketball Champions League, organizată de FIBA, ar urma să reprezinte nivelul secund al acestui sistem.

Garbajosa a evitat să transforme prezentarea proiectului într-o critică directă a concurenței.

„Este o propunere de pace și consens, pentru a uni federațiile, ligile și cluburile. Dacă lucrurile vor funcționa așa cum trebuie, pe lângă pasiune și investiții, va aduce și stabilitate”, a concluzionat președintele FIBA Europe.