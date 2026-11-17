Fernando Alonso revine în Raliul Dakar după o pauză de șapte ani, de această dată într-un proiect dezvoltat de Aston Martin împreună cu Prodrive. Constructorul britanic a anunțat marți participarea cu trei prototipuri Dreadnought, conduse de nume importante ale motorsportului mondial, Sébastien Loeb și Lucas Moraes, alături de dublul campion mondial de Formula 1 Fernando Alonso.

Noul proiect are o legătură directă cu succesul recent al Daciei în competiția de rally-raid. Aston Martin Dreadnought este construit pe arhitectura tehnică a modelului Dacia Sandrider, dezvoltat de Prodrive și câștigător al Raliului Dakar din 2026 prin echipajul Nasser Al-Attiyah – Fabian Lurquin.

Astfel, compania britanică va continua dezvoltarea unei platforme care a demonstrat deja că poate câștiga cea mai dificilă competiție de rally-raid din lume, după încheierea programului oficial al Daciei la finalul sezonului 2026.

Aston Martin preia proiectul tehnic dezvoltat pentru Dacia Sandrider

Legătura dintre cele două proiecte este compania britanică Prodrive, partenerul tehnic care a dezvoltat și construit Dacia Sandrider, dar care va pregăti și cele trei mașini Aston Martin pentru Dakar 2027.

Sandrider a fost dezvoltat inițial pornind de la experiența Prodrive Hunter, fiind ulterior modificat pentru a prelua identitatea vizuală a conceptului Dacia Manifesto. Noua mașină Aston Martin va utiliza arhitectura tehnică a proiectului Sandrider, însă va avea o caroserie și o identitate vizuală adaptate mărcii britanice.

Model inspirat dintr-un joc video

Aston Martin Dreadnought are și o poveste aparte. Numele și designul sunt inspirate de un vehicul militar fictiv, creat inițial de Aston Martin pentru jocul video „Call of Duty: Modern Warfare 4”. Conceptul digital, imaginat ca un SUV destinat celor mai dificile medii de luptă, a fost transformat într-un proiect real de competiție, adaptat condițiilor extreme din Dakar.

Prodrive va construi toate cele trei prototipuri și se va ocupa de operarea lor pe durata întrecerii. Compania are o experiență de aproximativ 40 de ani în motorsport și a obținut rezultate importante atât în Campionatul Mondial de Raliuri, cât și în competițiile de anduranță și rally-raid.

În ianuarie 2026, Dacia Sandrider a câștigat pentru prima dată Raliul Dakar, prin Nasser Al-Attiyah și copilotul Fabian Lurquin. Echipajul a terminat competiția în fața unor adversari precum Sébastien Loeb, care a încheiat ediția pe locul al patrulea, tot la volanul unui Sandrider.

Dacia a confirmat luni că programul său oficial în Campionatul Mondial de Rally-Raid se va încheia după Abu Dhabi Desert Challenge, programat între 22 și 27 noiembrie. Constructorul român a înregistrat până atunci cinci victorii, patru clasări pe podium și 23 de succese de etapă în zece participări în campionat.

Fernando Alonso revine la Dakar alături de Marc Coma

Fernando Alonso va participa pentru a doua oară la celebrul rally-raid, după debutul din 2020, când a concurat cu un Toyota Hilux și a încheiat pe locul al 13-lea în clasamentul general.

Spaniolul va avea din nou un copilot de excepție: Marc Coma, de cinci ori câștigător al categoriei moto la Dakar, în 2006, 2009, 2011, 2014 și 2015. Cei doi au colaborat și la prima participare a lui Alonso, obținând atunci inclusiv locul al doilea într-una dintre etape.

Pilotul Aston Martin a recunoscut că a analizat atent posibilitatea de a combina participarea la Dakar cu un nou sezon complet în Formula 1.

„După ce am decis să continui în Formula 1 alături de Aston Martin, m-am gândit atent la Dakar. În cele din urmă, decizia a devenit simplă. Am vrut să accept provocarea în totalitate și să particip atât în Formula 1, cât și la Raliul Dakar în același an. În 2020, Dakar a fost una dintre cele mai dificile și mai plăcute experiențe ale carierei mele. Am un respect enorm pentru această competiție și pentru specialiștii care au reușit să o stăpânească. Faptul că îl voi avea din nou alături de mine pe Marc este foarte important, iar alături de Aston Martin, Prodrive, Sébastien și Lucas avem o echipă extraordinară”, a declarat Alonso.

„Formula 1 rămâne prioritatea mea. Dar sunt pilot de curse, iar provocări precum aceasta sunt motivul pentru care iubesc competițiile. Abia aștept să vedem ce putem realiza”, a completat dublul campion mondial de Formula 1.

Dakar va deschide astfel anul competițional 2027 pentru spaniol, înaintea testelor de pre-sezon din Formula 1 și a unui calendar de 24 de Grand Prix-uri.

Sébastien Loeb încearcă să câștige pentru prima dată Raliul Dakar

Al doilea pilot al echipei Aston Martin va fi Sébastien Loeb, unul dintre cei mai titrați sportivi din istoria raliurilor. Francezul a câștigat de nouă ori Campionatul Mondial de Raliuri (WRC), dar nu a reușit încă să câștige Dakarul.

Loeb are în palmares 28 de victorii de etapă în competiție și cinci clasări pe podium, dintre care trei pe locul secund. A încheiat șapte dintre cele zece participări anterioare.

Francezul va concura alături de copilotul belgian Fabian Lurquin, cu care a participat și în proiectul Dacia Sandrider.

„Victoria în Dakar este foarte importantă pentru mine. Am fost aproape de mai multe ori, iar motivația este în continuare acolo pentru a continua să muncim până când vom reuși. Să abordez această provocare alături de Aston Martin și Dreadnought reprezintă o oportunitate extraordinară. Aș fi foarte mândru să ajut marca să câștige pentru prima dată Dakarul”, a declarat Loeb.

Lucas Moraes, campionul mondial en-titre la rally-raid, completează echipa

Al treilea pilot al echipei Aston Marin va fi brazilianul Lucas Moraes, campionul mondial de rally-raid din 2025. În vârstă de 36 de ani, acesta a obținut locul al treilea la debutul său în Dakar, în 2023, și a continuat să participe la toate edițiile ulterioare.

Moraes va fi însoțit de copilotul spaniol Pablo Moreno. Brazilianul a câștigat titlul mondial de Rally-Raid în 2025, iar experiența acumulată în ultimii ani îl transformă într-un membru important al proiectului Aston Martin.

„Sunt foarte mândru să mă alătur Aston Martin pentru acest nou capitol al carierei mele. Oportunitatea de a reprezenta marca la Dakar este ceva cu adevărat special. Prezența lui Sébastien și Fernando aduce o experiență extraordinară, iar sunt convins că vom putea învăța unii de la ceilalți și ne vom putea împinge reciproc să obținem rezultate cât mai bune”, a declarat Moraes.

Dakar 2027 revine în Africa, cu startul în Portugalia și sosirea în Maroc

Ediția din 2027 a Raliului Dakar se va desfășura între 9 și 23 ianuarie și va marca revenirea competiției pe continentul african pentru prima dată din 2007.

Pentru această ediție, organizatorii au decis mutarea temporară a competiției din Arabia Saudită în Portugalia și Maroc. Arabia Saudită urmează să găzduiască din nou întrecerea în 2028, când va avea loc ediția aniversară cu numărul 50.

Dakar 2027 va începe la Loulé-Faro, în Portugalia, și se va încheia la Marrakech, în Maroc. Programul cuprinde un prolog și 12 etape, pe o distanță totală de 7.824 de kilometri, dintre care 4.341 de kilometri reprezintă probe speciale cronometrate.

Prologul este programat pe 9 ianuarie, iar prima etapă propriu-zisă va avea loc în ziua următoare. După primele probe din Portugalia, concurenții vor traversa Marea Mediterană spre Maroc, unde se va desfășura cea mai mare parte a competiției.

O zi de odihnă este programată la Agadir, pe 17 ianuarie, iar sosirea finală va avea loc la Marrakech, pe 23 ianuarie.