Rugby-ul românesc este în doliu după dispariția lui Constantin „Costel Piticu” Stănescu, unul dintre reprezentanții generației care a contribuit la afirmarea internațională a acestui sport în România. Fostul mijlocaș la grămadă al echipei naționale a încetat din viață la vârsta de 92 de ani, a anunțat marți Federația Română de Rugby.

Născut în octombrie 1934, în localitatea Hasi-Keoseler din Bulgaria, Costel Stănescu a îmbinat cariera sportivă cu studiile universitare. A absolvit în 1957 Facultatea de Construcții Feroviare și a profesat ca inginer constructor.

Drumul său în sport a început la fotbal, în 1946, când a evoluat la juniorii FC Argeș. În 1953 s-a orientat către rugby, practicând acest sport la Locomotiva ICF, sub îndrumarea antrenorului Telu Diamandi.

Doi ani mai târziu s-a transferat la Locomotiva Grivița Roșie, club pentru care a evoluat până în 1966, anul retragerii din activitatea competițională.

A câștigat cinci titluri naționale și Cupa Campionilor Europeni cu Grivița Roșie

Supranumit „Piticu”, datorită staturii sale, Costel Stănescu a devenit unul dintre specialiștii postului de mijlocaș la grămadă. Alături de Grivița Roșie, a cucerit cinci titluri de campion al României, dar și Cupa Campionilor Europeni în 1964.

Formația bucureșteană a câștigat trofeul continental după o victorie cu 10-0 în finala împotriva echipei franceze Stade Montois. Cu doi ani înainte, în 1962, Grivița Roșie disputase prima finală a competiției, pierdută în fața francezilor de la Béziers.

A participat la prima victorie a României în fața Franței

În tricoul naționalei României, Costel Stănescu a strâns 21 de selecții, între 1957 și 1966. Numele său este legat de unul dintre cele mai importante momente din istoria rugby-ului românesc: prima victorie obținută în fața Franței, una dintre forțele rugby-ului mondial.

Pe 5 iunie 1960, România a învins reprezentativa franceză cu 11-5, pe stadionul „23 August” din București. Costel Stănescu a fost titular pe postul de mijlocaș la grămadă, purtând tricoul cu numărul 9.

În cele 21 de apariții pentru România, Stănescu a întâlnit Franța de patru ori, bilanțul său în aceste confruntări fiind de două victorii și două remize.

A participat, de asemenea, la turnee internaționale în Anglia, Spania, Belgia, Italia, Germania și Franța.

A rămas aproape de rugby și după retragere

După încheierea carierei de jucător, Constantin Stănescu a continuat să fie implicat în rugby, activând ca antrenor și membru al Asociației Internaționalilor Români de Rugby.

A rămas apropiat de foștii colegi și de generațiile care au reprezentat România, fiind prezent la întâlnirile organizate de comunitatea rugby-ului românesc.

Trupul neînsuflețit va fi depus marți, 17 noiembrie, la capela Bisericii „Cerceluși” (Sfântul Fanurie), de pe strada Cerceluși nr. 18, sectorul 3, București.

Înmormântarea este programată miercuri, 18 noiembrie, de la ora 14:00, la Cimitirul Ghencea Civil.