Campioana Europei la baschet feminin vine în Giulești. Rapid, la primul meci acasă din istorie în Euroligă

Partida dintre Rapid și Fenerbahçe este programată de la ora 19:30, în Sala Polivalentă Rapid.

Confruntarea marchează un moment important pentru clubul bucureștean, aflat în primul său sezon în Euroliga feminină. Rapid încearcă să obțină primul rezultat pozitiv în competiție, după înfrângerea suferită în deplasare, în prima etapă, în fața formației franceze Flammes Carolo Basket, scor 66-98.

Partida cu Fenerbahçe reprezintă un test dificil pentru formația română, care întâlnește una dintre cele mai puternice echipe ale baschetului feminin european.

Fenerbahçe vine după o victorie în fața Valenciei

Formația turcă a început noua ediție a competiției cu o victorie în deplasare, scor 88-69, împotriva echipei Valencia Basket.

Fenerbahçe a cucerit trofeul Euroligii feminine în aprilie 2026, după ce a învins-o pe Galatasaray cu 68-55 în finala disputată la Zaragoza, în Spania. Acesta a fost al treilea titlu european din palmaresul clubului turc, după cele obținute în 2023 și 2024.

Rapid, la prima participare în Euroligă

Sezonul 2026-2027 reprezintă o premieră pentru echipa feminină de baschet a Rapidului, care participă pentru prima dată în Euroliga feminină. Formația bucureșteană evoluează în grupa C, alături de Fenerbahçe, Valencia Basket și Flammes Carolo Basket.

Rapid vine după cel mai important sezon din ultimele decenii pentru secția sa feminină de baschet. În aprilie 2026, giuleștencele au câștigat titlul național după o pauză de 48 de ani, învingând CSM CSU Târgoviște cu 3-1 la general în finala Ligii Naționale. Claudia Cuic a fost desemnată MVP-ul finalei.

Echipa câștigase anterior și Cupa României, după o victorie cu 81-52 în fața formației FCC Baschet UAV Arad. Dubla realizată în 2026 nu mai fusese reușită de Rapid din 1969.

Titlul național i-a asigurat clubului bucureștean accesul direct în sezonul regulat al Euroligii feminine, unde evoluează în premieră în actuala stagiune.

Rapid a pierdut primul meci din competiție, pe terenul formației Flammes Carolo Basket, pe 14 octombrie.

În partida de debut, Claudia Cuic și Terezia Palenikova au fost principalele marcatoare ale echipei bucureștene, cu câte 13 puncte, în timp ce Japreece Dean a contribuit cu 12 puncte. Bianca-Ioana Voica a înscris 11 puncte, iar Nicolett Orban a adăugat 10.