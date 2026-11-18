McLaren a confirmat schimbarea miercuri în comunicatul de prezentare a etapei din Nevada. Deși penalizarea îl va pune într-o situație dificilă încă dinaintea cursei, echipa britanică este optimistă în privința șanselor lui Piastri de a recupera pozițiile pierdute.

„Oscar va folosi un nou motor cu ardere internă la Las Vegas, în urma unei probleme de fiabilitate. Fiind al cincilea motor utilizat în acest sezon, va primi o penalizare de 10 poziții pe grila de start, însă are șanse bune să recupereze poziții datorită oportunităților de depășire de pe circuit”, a transmis McLaren.

Piastri și Norris vor beneficia de un upgrade Mercedes

Pe lângă schimbarea motorului lui Piastri, ambii piloți McLaren, australianul și britanicul Lando Norris, vor primi un turbocompresor îmbunătățit, dezvoltat de furnizorul Mercedes prin intermediul mecanismului Additional Development and Upgrade Opportunities (ADUO).

Niciunul dintre cei doi nu va primi o penalizare pentru această modificare, deoarece se încadrează în limitele regulamentare privind componentele utilizate.

McLaren a precizat că beneficiul de performanță estimat pentru noul turbocompresor este relativ redus, însă upgrade-ul reprezintă un pas important în programul de dezvoltare al echipei.

McLaren pregătește și modificări aerodinamice

Echipa britanică va introduce la Las Vegas și un nou pachet de îmbunătățiri aerodinamice, principala noutate fiind un podea modificată pentru monopostul MCL40.

McLaren a adus deja un nou concept de aripă față la Marele Premiu al Braziliei, iar acum continuă programul de dezvoltare prin introducerea unor componente suplimentare. Echipa va testa inclusiv soluții menite să reducă rezistența la înaintare, urmând să decidă după antrenamente dacă acestea vor fi utilizate și în calificări și cursă.

Modificările fac parte și din programul de dezvoltare pentru monopostul din 2027.

„Dezvoltarea monopostului pentru 2027 este deja în plină desfășurare la McLaren Technology Centre, iar lecțiile învățate acum cu MCL40 vor fi extrem de valoroase pentru progresul acestui program”, a transmis echipa.

McLaren luptă cu Red Bull pentru locul al treilea la constructori

Dincolo de pregătirile pentru sezonul următor, McLaren are și un obiectiv important în actuala ediție a Formulei 1. Echipa este implicată într-o luptă strânsă cu Red Bull pentru ocuparea locului al treilea în clasamentul constructorilor.

Înaintea Marelui Premiu din Las Vegas, McLaren se află la 17 puncte în urma rivalilor de la Red Bull, în condițiile în care mai sunt disponibile maximum 129 de puncte în ultimele trei etape ale sezonului.

Obținerea poziției a treia ar avea atât o valoare sportivă, cât și una financiară, datorită premiilor distribuite echipelor în funcție de clasamentul final.

McLaren a început sezonul cu un monopost mai puțin dezvoltat decât și-ar fi dorit, după ce conducerea tehnică a decis relativ târziu să modifice conceptul inițial al mașinii. Din acest motiv, programul de dezvoltare din timpul campionatului a fost decalată către a doua parte a anului.