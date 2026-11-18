Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, favoritele numărul 3 ale probei de dublu feminin și ocupantele locului 10 mondial în clasamentul perechilor, au trecut în trei seturi de franțuzoaica Isa Cok și slovena Ana Tofant, locul 490 mondial.

Româncele au controlat partida încă din debut și au câștigat primul set cu 11-6. Cea mai disputată secvență a întâlnirii a fost actul secund, în care adversarele au încercat să revină, însă Szocs și Samara au gestionat mai bine punctele importante și s-au impus cu 15-13.

În al treilea set, tricolorele au dominat schimburile și au închis meciul cu 11-4, obținând victoria cu 3-0 și calificarea în sferturile de finală.

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara vor întâlni în sferturile de finală perechea indiană Swastika Ghosh/Manika Batra.

Cealaltă pereche românească prezentă în optimile de finală, Andreea Dragoman și Adina Diaconu, a fost eliminată de japonezele Saki Shibata și Sachi Aoki, favoritele numărul 4 ale probei. Adversarele s-au impus tot în minimum de seturi, cu 11-8, 11-9 și 11-7.

Eduard Ionescu și Bernadette Szocs, în sferturi la dublu mixt

O altă calificare importantă pentru România a venit în proba de dublu mixt, unde Eduard Ionescu și Bernadette Szocs, favoriții numărul 3, au câștigat confruntarea cu australienii Finn Luu și Jiamuwa Wu.

Perechea românească a avut un început foarte bun și a câștigat primele două seturi cu 11-4 și 11-6. Australienii au echilibrat jocul în actul al treilea, dar Ionescu și Szocs au gestionat momentele decisive și au închis partida cu 12-10, pentru un succes cu 3-0.

În sferturi, perechea românească va întâlni o echipă din Japonia, formată din Cocona Muramatsu și Jo Yokotani.

Iulian Chirița, revenire spectaculoasă la simplu masculin

La simplu masculin, Iulian Chirița, ocupantul locului 83 mondial, a reușit o victorie în fața japonezului Yuta Tanaka, clasat pe poziția a 78-a în ierarhia mondială.

Românul a pierdut primul set, cu 8-11, însă a revenit și a câștigat următoarele două acte, cu 12-10 și 11-5. Ultimul set a fost cel mai spectaculos. Chirița a fost condus cu 8-2, dar a reușit o revenire remarcabilă și s-a impus cu 12-10.

Astfel, românul a câștigat partida cu 3-1 și a obținut calificarea în turul următor.

Turneul WTT Star Contender Muscat 2026 se desfășoară în perioada 16-21 noiembrie, în Oman. România este reprezentată în probele de simplu masculin și feminin, dublu masculin și feminin și dublu mixt.