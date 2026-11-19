Potrivit unui comunicat transmis de Poliția Capitalei, incidentul a avut loc în jurul orei 03:30, când polițiștii Secției 27 au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict între trei persoane.

Ajunși la fața locului, agenții au identificat un bărbat de 43 de ani, imediat după ce acesta i-ar fi agresat fizic pe alți doi bărbați, de 33 și 38 de ani.

Surse MEDIAFAX au declarat că bărbaul de 43 de ani este fostul fotbalist Gabriel Tamaș, în prezent manager executiv al formației din Liga 2, ASA Târgu Mureș.

Ce au transmis polițiștii

Polițiștii le-au acordat sprijin celor două victime. Acestea au declarat la acel moment că nu doresc să depună plângere penală și au refuzat transportul la o unitate medicală.

Conform Poliției, bărbatul de 43 de ani a avut un comportament recalcitrant, a refuzat să coopereze și nu s-a conformat indicațiilor agenților. În aceste condiții, acesta a fost încătușat, cu respectarea prevederilor legale, și condus la sediul secției pentru luarea măsurilor necesare.

La sediul poliției a fost solicitat și un echipaj medical, întrucât bărbatul prezenta o echimoză la nivelul feței. Acesta a refuzat însă transportul la spital.

Ulterior, Tamaș a fost sancționat contravențional cu 2.000 de lei, în baza Legii 61/1991, privind încălcarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice.

Gabriel Tamaș este cercetat pentru lovire sau alte violențe

Polițiștii Secției 27 continuă cercetările din oficiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.