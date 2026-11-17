Cazul lui Arnaud, un bărbat din localitatea franceză Istres, a început în aprilie 2021, în plină pandemie de COVID-19, relatează publicația La Montagne, citând informații prezentate de Le Parisien.

Pe 14 aprilie, acesta a aflat că bunica sa murise din cauza coronavirusului. Înmormântarea urma să aibă loc a doua zi, în departamentul Yvelines, din apropierea Parisului.

Pentru a participa la ceremonie, Arnaud a luat primul tren de mare viteză TGV care pleca din Aix-en-Provence spre capitala Franței.

Soția sa, angajată a companiei feroviare SNCF, beneficia de anumite facilități de călătorie, astfel că bărbatul a plătit doar 2,60 euro, reprezentând costul rezervării.

Problemele au apărut înainte de îmbarcare, când nu a reușit să valideze biletul la aparat. Potrivit relatării sale, angajații aflați pe peron i-ar fi permis totuși să urce în tren.

Poliția l-a coborât din tren după un conflict cu controlorul

Odată ajuns în vagon, Arnaud i-a explicat situația controlorului, însă acesta a decis să îl sancționeze.

Bărbatul a refuzat să achite amenda, considerând că situația putea fi clarificată ulterior.

După aproximativ o oră de călătorie, trenul a oprit în gara din Mâcon, unde polițiștii îl așteptau pentru a-l coborî.

Controlorul l-a acuzat că l-ar fi lovit de patru ori, acuzație pe care Arnaud o contestă și în prezent.

Francezul recunoaște însă că, într-un moment de furie, l-a amenințat cu moartea pe angajatul SNCF, după ce a realizat că nu va mai putea ajunge la înmormântarea bunicii sale.

De la o amendă de 500 de euro la despăgubiri de aproape 150.000 de euro

În octombrie 2021, Arnaud a fost condamnat pentru ultraj, amenințări și violențe împotriva unui angajat din transporturi, fapte asociate unor leziuni care au determinat o incapacitate temporară de muncă de peste opt zile.

Bărbatul a pledat vinovat, inclusiv pentru acuzațiile de violență pe care ulterior a continuat să le nege, susținând că a urmat sfatul avocatului său.

Inițial, sancțiunile au constat într-o amendă de 500 de euro și despăgubiri de 850 de euro.

Ulterior, însă, evaluarea prejudiciilor civile a schimbat radical situația.

Controlorul ar fi suferit o depresie severă și ar fi fost în concediu medical timp de 18 luni. În urma evaluării medicale, instanța a stabilit despăgubiri mult mai mari.

Arnaud a fost obligat să plătească 45.000 de euro controlorului și 103.000 de euro companiei SNCF, în total 148.000 de euro.

Familia, obligată să vândă casa după 11 ani de rate

Bărbatul a contestat hotărârea, însă Curtea de Apel din Dijon a menținut obligațiile financiare.

Pentru a face față datoriei, familia sa a fost nevoită să își scoată locuința la vânzare, după 11 ani în care achitase ratele creditului imobiliar.

Potrivit presei franceze, situația a afectat profund și viața personală a lui Arnaud. Soția și copiii săi așteaptă repartizarea unei locuințe sociale.

Bărbatul susține că partea care îi va reveni din vânzarea casei nu va fi suficientă pentru acoperirea integrală a datoriei.

Prietenii săi au inițiat o campanie de strângere de fonduri, însă suma necesară este atât de mare încât unii potențiali donatori se tem că solicitarea ar putea fi frauduloasă, a explicat sora sa.

Ce spune compania feroviară SNCF

Reprezentanții SNCF resping interpretarea potrivit căreia bărbatul ar fi fost sancționat atât de sever doar pentru nevalidarea unui bilet.

Compania subliniază că Arnaud a fost condamnat definitiv pentru fapte grave de violență, iar despăgubirile au fost stabilite în urma unei expertize medicale dispuse de instanță.

Totodată, operatorul feroviar francez a transmis că există posibilitatea discutării unui calendar de plată eșalonată prin intermediul avocaților.