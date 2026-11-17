Cazul lui Arnaud, un bărbat din localitatea franceză Istres, a început în aprilie 2021, în plină pandemie de COVID-19, relatează publicația La Montagne, citând informații prezentate de Le Parisien.
Pe 14 aprilie, acesta a aflat că bunica sa murise din cauza coronavirusului. Înmormântarea urma să aibă loc a doua zi, în departamentul Yvelines, din apropierea Parisului.
Pentru a participa la ceremonie, Arnaud a luat primul tren de mare viteză TGV care pleca din Aix-en-Provence spre capitala Franței.
Soția sa, angajată a companiei feroviare SNCF, beneficia de anumite facilități de călătorie, astfel că bărbatul a plătit doar 2,60 euro, reprezentând costul rezervării.
Problemele au apărut înainte de îmbarcare, când nu a reușit să valideze biletul la aparat. Potrivit relatării sale, angajații aflați pe peron i-ar fi permis totuși să urce în tren.
Odată ajuns în vagon, Arnaud i-a explicat situația controlorului, însă acesta a decis să îl sancționeze.
Bărbatul a refuzat să achite amenda, considerând că situația putea fi clarificată ulterior.
După aproximativ o oră de călătorie, trenul a oprit în gara din Mâcon, unde polițiștii îl așteptau pentru a-l coborî.
Controlorul l-a acuzat că l-ar fi lovit de patru ori, acuzație pe care Arnaud o contestă și în prezent.
Francezul recunoaște însă că, într-un moment de furie, l-a amenințat cu moartea pe angajatul SNCF, după ce a realizat că nu va mai putea ajunge la înmormântarea bunicii sale.
În octombrie 2021, Arnaud a fost condamnat pentru ultraj, amenințări și violențe împotriva unui angajat din transporturi, fapte asociate unor leziuni care au determinat o incapacitate temporară de muncă de peste opt zile.
Bărbatul a pledat vinovat, inclusiv pentru acuzațiile de violență pe care ulterior a continuat să le nege, susținând că a urmat sfatul avocatului său.
Inițial, sancțiunile au constat într-o amendă de 500 de euro și despăgubiri de 850 de euro.
Ulterior, însă, evaluarea prejudiciilor civile a schimbat radical situația.
Controlorul ar fi suferit o depresie severă și ar fi fost în concediu medical timp de 18 luni. În urma evaluării medicale, instanța a stabilit despăgubiri mult mai mari.
Arnaud a fost obligat să plătească 45.000 de euro controlorului și 103.000 de euro companiei SNCF, în total 148.000 de euro.
Bărbatul a contestat hotărârea, însă Curtea de Apel din Dijon a menținut obligațiile financiare.
Pentru a face față datoriei, familia sa a fost nevoită să își scoată locuința la vânzare, după 11 ani în care achitase ratele creditului imobiliar.
Potrivit presei franceze, situația a afectat profund și viața personală a lui Arnaud. Soția și copiii săi așteaptă repartizarea unei locuințe sociale.
Bărbatul susține că partea care îi va reveni din vânzarea casei nu va fi suficientă pentru acoperirea integrală a datoriei.
Prietenii săi au inițiat o campanie de strângere de fonduri, însă suma necesară este atât de mare încât unii potențiali donatori se tem că solicitarea ar putea fi frauduloasă, a explicat sora sa.
Reprezentanții SNCF resping interpretarea potrivit căreia bărbatul ar fi fost sancționat atât de sever doar pentru nevalidarea unui bilet.
Compania subliniază că Arnaud a fost condamnat definitiv pentru fapte grave de violență, iar despăgubirile au fost stabilite în urma unei expertize medicale dispuse de instanță.
Totodată, operatorul feroviar francez a transmis că există posibilitatea discutării unui calendar de plată eșalonată prin intermediul avocaților.