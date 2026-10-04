A avut faimă, bani și un viitor în motociclism. Povestea lui Axel Pons, pilotul care a renunțat la tot și a plecat desculț prin lume

Astăzi, Axel Pons călătorește cu un rucsac și merge desculț prin Asia. Nu mai aleargă după podiumuri, contracte sau camere de televiziune, scrie La Nacion. Spune că încearcă să trăiască mai lent și să găsească o legătură mai profundă cu lumea din jur. Povestea fostului pilot spaniol a revenit în atenție în 2026, după apariția unor noi imagini și articole despre viața lui.

De la fiul unui campion mondial la pilot în Campionatul Mondial

Axel Pons este fiul lui Sito Pons, dublu campion mondial la categoria 250 cc. A crescut, practic, în lumea motociclismului de performanță. A debutat în Campionatul Mondial în 2008, iar ulterior a concurat în 250 cc și Moto2. Cariera sa internațională s-a întins până în 2017.

În 2016 a obținut cel mai bun rezultat al carierei sale în Moto2, locul șase la Marele Premiu al Italiei de la Mugello. Dar motociclismul nu a fost singurul domeniu în care a atras atenția.

Pons a lucrat și ca model, iar imaginea lui din acea perioadă era foarte diferită de cea care circulă astăzi. Era tânăr, cunoscut în lumea sportului și avea acces la o industrie construită în jurul vitezei, imaginii și performanței. Apoi a început să se îndepărteze de toate acestea.

A lăsat motociclismul și modelingul în urmă

După retragerea din competiții, Pons a încercat să continue în lumea modei. Nici acel drum nu l-a convins însă. În 2019, într-un interviu pentru El País, povestea că se desprinsese de vechea sa viață și că o călătorie în India contribuise la schimbarea completă a perspectivei sale.

În anii următori, transformarea a devenit mult mai radicală. Pons a renunțat la o mare parte din confortul vieții pe care o avusese. Și-a schimbat numele și a început să fie cunoscut și sub numele de „Isa”. În 2023, potrivit relatărilor ulterioare, a plecat din Barcelona cu un rucsac și a pornit spre Asia. A ales să călătorească pe jos și, în mod obișnuit, fără încălțăminte.

15 luni, zece țări și un drum până în Pakistan

Una dintre cele mai spectaculoase părți ale poveștii este distanța parcursă. Într-un material publicat de El País în 2024, Pons era descris după aproximativ 15 luni de călătorie și zece țări traversate între Spania și Pakistan. Planul său inițial era să ajungă în India. Problemele legate de viză i-au schimbat însă traseul. A ajuns în Pakistan, iar acolo au apărut imaginile care aveau să readucă povestea lui în atenția publicului.

Într-un videoclip filmat în Pakistan, Pons vorbește despre alegerea de a merge desculț și despre nevoia de a încetini ritmul vieții. „Am început să merg din ce în ce mai încet”, explica el, descriind dorința de a observa lucrurile pe care înainte le trecea cu vederea. Pentru el, mersul desculț are și o dimensiune spirituală. A asociat călătoria și mersul cu rugăciunea și cu apropierea de Dumnezeu.

Cum arată acum viața lui Axel Pons

În 2026, povestea lui a reapărut în mai multe publicații. La Nación îl descria în septembrie drept un fost pilot și model care trăiește acum ca nomad în Asia Centrală. Alte materiale recente îl plasează în Pakistan, inclusiv în zona Chitral, unde au apărut imagini cu el mergând desculț.

Există și imagini distribuite în 2026 care sugerează că intenționează să continue spre India. Totuși, sursele care au analizat aceste materiale avertizează că momentul exact în care au fost filmate nu poate fi stabilit cu certitudine. Așadar, nu este corect să spunem că Pons „a dispărut”. Este, mai degrabă, un om care a ales să dispară din viața publică pe care o cunoscuse.

De la sute de kilometri pe oră la mersul desculț

Poate că aici se află partea cea mai puternică a poveștii. Axel Pons a petrecut ani într-o lume în care fiecare secundă conta. Pe circuit, diferențele dintre piloți se măsoară în sutimi de secundă. Acum nu mai are cronometru. Nu mai există un start, o linie de sosire sau un podium. Există doar drumul.

În urmă au rămas motocicletele, ședințele foto și viața publică. În față se află un traseu pe care nici măcar el nu pare să îl fi stabilit complet. A pornit spre India, a ajuns în Pakistan și continuă să călătorească, potrivit celor mai recente informații publice. Pons nu mai caută viteza. Pare să caute exact opusul ei: timpul.