Și-a pierdut jobul de 55.000 de euro pe an și a plecat din America. Acum locuiește într-un oraș pe care îl numește „centrul lumii”

Când pandemia a dus la concedierea sa, în loc să se lase descurajat de incertitudine, a ales să profite de ocazie pentru a-și transforma visul în realitate: să călătorească cu normă întreagă, să se stabilească în străinătate și să trăiască din conținutul creat pentru canalul său de YouTube.

Călătoria în India a fost o experiență care mi-a deschis ochii

„Era prima dată când vizitam un loc atât de diferit, de stimulant, și a fost o adevărată revelație: trebuia să explorez mai mult”, a povestit Barnard pentru CNBC.

Ceea ce l-a impresionat profund a fost interacțiunea cu oamenii de acolo. În 2020, a publicat primul său videoclip axat pe o călătorie în Arabia Saudită. Apoi, la aproximativ trei luni după ce și-a pierdut locul de muncă la companie, a cumpărat un bilet doar de dus și a părăsit Statele Unite: în ianuarie 2021 a ajuns în Serbia și, după doi ani de călătorii, în 2023 a ales Istanbulul ca bază operațională.

Viața la Istanbul

Alegerea metropolei turce s-a dovedit strategică și entuziasmantă.

„Mă întorceam mereu la Istanbul. Este într-adevăr locul perfect pentru ceea ce fac, se află practic în centrul lumii. Iubesc limba, cultura și istoria”, a explicat el.

După ce s-a cazat într-un apartament unde chiria inițială de aproximativ 780 de euro a scăzut ulterior la aproximativ 460 de euro din cauza fluctuațiilor cursului de schimb, Barnard s-a mutat împreună cu iubita sa într-un duplex din cartierul Kadıköy, pe malul asiatic al orașului.

Decizia de a locui pe malul asiatic răspunde unei dorințe clare de integrare. Este mediul care îi permite să accelereze procesul de învățare a limbii turce. Cuplul plătește o chirie lunară de 55.000 de lire turcești (aproximativ 1.260 de euro), la care se adaugă cheltuielile pentru utilități, în valoare de aproximativ 86 de euro pe lună.

Munca în Turcia

Experiența acumulată de-a lungul anilor în călătoriile sale prin lume l-a determinat pe Barnard să facă un pas înainte în carieră, fondând o agenție de turism. Compania organizează tururi de imersiune în grupuri mici (de la 8 la 10 participanți) în destinații mai puțin frecventate de turismul de masă, precum Irak, Siria și Pakistan. Propune și itinerarii private.

Prețurile pentru pachetele all-inclusive încep de la aproximativ 2.500 de euro de persoană, fără zboruri.

„Este un mod autentic de a călători în adevăratul sens al cuvântului. Locuri precum Egiptul sau India sunt extraordinare, dar au o industrie turistică de masă, în timp ce o țară precum Irakul este atât de nouă pentru turism încât permite trăirea unei experiențe autentice”, a subliniat antreprenorul.

Apropierea geografică de Orientul Mijlociu face din Turcia sediul ideal pentru activitățile sale, îndepărtând, deocamdată, ipoteza unei întoarceri în Statele Unite.