Faptele ar fi fost comise în perioada 2023–2025, iar inculpatul se află în arest la domiciliu.

Potrivit comunicatului transmis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Huedin, ancheta a început la 26 august 2025, când procurorul de caz s-a sesizat din oficiu cu privire la comiterea mai multor infracțiuni de agresiune sexuală și viol, presupus săvârșite în perioada 2023–2025.

Ar fi profitat de autoritatea sa în comunitatea religioasă

Anchetatorii susțin că bărbatul ar fi exploatat poziția de lider al unui grup religios, autoritatea conferită de această funcție și percepția comunității asupra sa.

Conform materialului probator, acesta ar fi întreținut relații sexuale fără consimțământul unei persoane vătămate în vârstă de 17 ani, în cursul anului 2023. De asemenea, în perioada 2023–2025, ar fi exercitat acte de natură sexuală asupra unor persoane cu vârste de 15, 17 și 18 ani, fără consimțământul acestora, profitând de autoritatea pe care o avea.

Suspectul a fost reținut în iunie 2026

La 10 iunie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale din cadrul IPJ Cluj au pus în executare două mandate de percheziție. În aceeași zi, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore, iar procurorul a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale.

La 18 noiembrie 2026, inculpatul a fost trimis în judecată în stare de arest la domiciliu, potrivit Parchetului de pe lângă Judecătoria Huedin.

Cercetările și acuzațiile formulate în cauză nu înlătură prezumția de nevinovăție de care beneficiază inculpatul pe parcursul procesului penal.