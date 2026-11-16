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Un actor francez și-a recunoscut vinovăția și prezintă scuze victimelor. Gérard Depardieu era acuzat de agresiune sexuală

Gérard Depardieu, actorul francez acuzat de agresiune sexuală, își recunoaște faptele, după aproape doi ani în instanță. Acesta le-a adresat scuze victimelor.
Un actor francez și-a recunoscut vinovăția și prezintă scuze victimelor. Gérard Depardieu era acuzat de agresiune sexuală
Coralia Frigea
16 nov. 2026, 14:09, Știri externe
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Actorul francez Gérard Depardieu și-a retras luni recursul făcut în instanță, într-un dosar ce implică fapte de agresiune sexuală. Bărbatul și-a recunoscut fapta, după aproape doi ani petrecuți în instanță.

Depardieu a fost condamnat inițial în 2025 pentru agresiune sexuală, însă a făcut recurs asupra deciziei instanței.

Într-o declarație, actorul spune că a folosit de mai multe ori „umor vulgar și cu conotații sexuale” pe platoul de filmări și că acum și-a dat seama că „există o linie de demarcație între îndrăzneală și jignire”.

Cine este Gérard Depardieu

Actorul a marcat industria cinematografiei franceze, după ce a jucat în peste 200 de filme pe parcursul a trei decenii, potrivit Reuters.

Printre acestea se numără și „Green Card”, „Ultimul metrou” și „Cyrano de Bergerac”.

Depardieu a fost declarat vinovat pentru agresiune sexuală asupra a două femei pe un platou de filmare. Acțiunea s-ar fi petrecut în mai 2025.

Pedeapsă cu închisoarea

Procesul s-a soldat pentru Gérard Depardieu cu o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspedare, iar judecătorul care a dat verdictul a susținut că actorul nu părea să înțeleagă gravitatea faptelor sale.

În paralel, Depardieu este implicat în încă un proces care îi aduce acuzații de viol. Actorul a pledat în fața instanței ca fiind nevinovat în acest caz.

Reclamanta în cea de-a doua speță este actrița Charlotte Arnould. Procesul a fost intentat în 2018.

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