Un actor francez și-a recunoscut vinovăția și prezintă scuze victimelor. Gérard Depardieu era acuzat de agresiune sexuală

Actorul francez Gérard Depardieu și-a retras luni recursul făcut în instanță, într-un dosar ce implică fapte de agresiune sexuală. Bărbatul și-a recunoscut fapta, după aproape doi ani petrecuți în instanță.

Depardieu a fost condamnat inițial în 2025 pentru agresiune sexuală, însă a făcut recurs asupra deciziei instanței.

Într-o declarație, actorul spune că a folosit de mai multe ori „umor vulgar și cu conotații sexuale” pe platoul de filmări și că acum și-a dat seama că „există o linie de demarcație între îndrăzneală și jignire”.

Cine este Gérard Depardieu

Actorul a marcat industria cinematografiei franceze, după ce a jucat în peste 200 de filme pe parcursul a trei decenii, potrivit Reuters.

Printre acestea se numără și „Green Card”, „Ultimul metrou” și „Cyrano de Bergerac”.

Depardieu a fost declarat vinovat pentru agresiune sexuală asupra a două femei pe un platou de filmare. Acțiunea s-ar fi petrecut în mai 2025.

Pedeapsă cu închisoarea

Procesul s-a soldat pentru Gérard Depardieu cu o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspedare, iar judecătorul care a dat verdictul a susținut că actorul nu părea să înțeleagă gravitatea faptelor sale.

În paralel, Depardieu este implicat în încă un proces care îi aduce acuzații de viol. Actorul a pledat în fața instanței ca fiind nevinovat în acest caz.

Reclamanta în cea de-a doua speță este actrița Charlotte Arnould. Procesul a fost intentat în 2018.