Actorul Gerard Depardieu va fi judecat la Paris pentru acuzații de viol și agresiune sexuală

Actorul Gerard Depardieu, unul dintre cei mai importanți și controversați actori ai cinematografiei franceze, va fi judecat la Paris pentru acuzațiile de viol și agresiune sexuală formulate de actrița Charlotte Arnould.

Decizia a fost confirmată marți, după ce judecătorul de instrucție a emis un ordin de trimitere în judecată.

„Simt o ușurare”, a scris Arnould pe Instagram, adăugând că hotărârea „restabilește o formă de adevăr judiciar”.

Avocata sa, Carine Durrieu-Diebolt, a descris decizia ca fiind un „moment de adevăr” în acest dosar.

Cazul a început în 2018, când Arnould l-a acuzat pe Depardieu că ar fi violat-o în locuința sa din Paris.

Anul trecut, procurorii au solicitat oficial trimiterea dosarului în instanță.

Depardieu, în vârstă de 76 de ani, a fost deja condamnat la începutul acestui an la 18 luni de închisoare cu suspendare pentru agresarea sexuală a două femei pe platoul de filmare al peliculei Les Volets Verts (Obloanele verzi) în 2021.

Numele său a fost înscris în registrul național al agresorilor sexuali.