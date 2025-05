Gerard Depardieu, simbolul cinematografiei franceze, condamnat pentru agresiune sexuală

Gerard Depardieu, una dintre cele mai mari vedete ale cinematografiei franceze, a fost găsit vinovat de agresiune sexuală de un tribunal din Paris. Actorul, în vârstă de 76 de ani, nu a fost prezent în sala de judecată la pronunțarea verdictului.

El a fost condamnat pentru agresarea sexuală a unei decoratoare de 54 de ani și a unei asistente de regie de 34 de ani în timpul filmărilor pentru lungmetrajul Les Volets Verts, care au avut loc la Paris în septembrie 2021.

Prima victimă, o decoratoare de 54 de ani identificată ca Amélie, a povestit în instanță că Depardieu a prins-o între picioarele sale pe platoul de filmare, apucând-o de fese, pubis și piept.

„Acolo am înțeles forța pe care o avea, m-a ținut foarte, foarte tare. Îmi amintesc ochii lui, am văzut această față mare, ochii roșii, foarte supărat, foarte agitat. Și spunea: «Vino să-mi atingi umbrela mare», cu o privire nebună. Nu am mai văzut niciodată așa ceva.”, a declarat victima, conform relatărilor The Guardian.

„Teama pe care am simțit-o, ceea ce iese în evidență pentru mine, nu este dorința lui sexuală, ci sălbăticia lui. Faptul că știa că îmi era frică, i-am văzut ochii luminându-se de plăcerea de a face pe cineva să se teamă. Îmi amintesc acea sălbăticie. Mă îngrozea cu adevărat, iar asta îl amuza.”, a mai adăugat prima victimă.

A doua victimă, o asistentă de regie de 34 de ani, a relatat că Depardieu a agresat-o în trei ocazii diferite, atingându-i sânii sau fesele. Ea a povestit că prima agresiune a avut loc în timpul unei filmări de noapte, când s-a trezit singură cu actorul francez, în drum spre un platou de filmare în aer liber.

„Am spus nu. Mi-era frică”, a declarat ea despre una dintre aceste situații.

O altă agresiune a avut loc într-un apartament din Paris, unde Depardieu a făcut o serie de gesturi inadecvate, atingându-i în mod repetat zonele intime. La cea de-a treia ocazie, actorul a repetat din noi gesturile imorale față de aceasta, iar femeia a ripostat.

Ambele victime depuseseră plângeri în februarie, respectiv martie 2024.

Depardieu a negat toate acuzațiile, susținând că social media a folosit aceste plângeri pentru a-i afecta reputația. El a criticat mișcarea #MeToo, spunând în instanță: „Această mișcare va deveni o teroare.”

Cu toate acestea, judecătorul Thierry Donard a declarat că explicația lui Gerard Depardieu a fost neconvingătoare.

Procurorul general a cerut instanței ca Depardieu, în vârstă de 76 de ani, să primească o pedeapsă de 18 luni de închisoare cu suspendare și o amendă de 20.000 de euro.