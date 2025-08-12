Tentativele de fraudă prin telefon, în creștere

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează cu privire la înmulțirea tentativelor de fraudă prin telefon (vishing).

DNSC avertizează că infractorii cibernetici sunt din ce în ce mai convingători.

Ei pot pretinde că sunt de la bancă, de la Poliție sau că sună din partea altor instituții sau autorități, pentru a câștiga încrederea.

Scopul lor este manipularea celui apelat prin activarea unui sentiment de urgență și frică, pentru a-l convinge să ofere date sensibile sau să transfere bani în conturi controlate de ei.

„Cum te protejezi? Când ceva nu se leagă, ia atitudine! NU oferi niciodată date confidențiale prin telefon. Nicio instituție legitimă nu îți va solicita date de autentificare sau coduri de securitate cum ar fi codul CVV de pe card. NU transfera bani la cererea urgentă a unei persoane necunoscute, indiferent cât de oficială pare. Băncile nu îți vor cere niciodată să muți banii într-un „cont securizat”. Dacă ai suspiciuni, închide apelul imediat și contactează banca sau instituția în numele căruia s-a apelat, folosind un număr de telefon oficial, de pe site-ul lor”, precizează DNSC.

În cazul în care, cineva se confruntă cu o astfel de tentativă de fraudă, trebuie să contacteze DNSC la numărul de telefon 1911, ori să raporteaze tentativă de fraudă la: https://pnrisc.dnsc.ro. Pentru mai multe informații, poate fi accesat site-ul: https://dnsc.ro