Rapperul Naps, suspectat că a violat o femeie în timp ce aceasta dormea, va fi judecat în februarie

Rapperul, pe numele său real este Nabil Boukhobza va fi judecat între 16 și 19 februarie de către tribunalul penal departamental.
25 nov. 2025, 23:53, Știrile zilei

Rapperul francez Naps va fi judecat între 16 și 19 februarie de tribunalul penal departamental, fiind suspectat că a violat o femeie în timp ce aceasta dormea ​​în toamna anului 2021 la  Paris, a aflat AFP marți dintr-o sursă judiciară. Naps, al cărui nume real este Nabil Boukhobza și cunoscut pentru piesa sa de succes „La kiffance”, neagă acuzațiile, potrivit Le Figaro.

Cazul a început în octombrie 2021, în urma plângerii unei tinere care, potrivit parchetului din Paris, a explicat că își petrecuse seara precedentă într-un local din arondismentul 9 al capitalei, apoi fusese invitată împreună cu niște prieteni la masa rapperului. Aceștia l-au urmat apoi până la camera sa de hotel din apropierea Garei Lyon, care a fost eliberată treptat de prietenii rapperului . Tinerele au adormit, iar una dintre ele a declarat că a fost trezită de un act sexual la care nu își dăduse consimțământul, a continuat parchetul.