Rapperul Naps, suspectat că a violat o femeie în timp ce aceasta dormea, va fi judecat în februarie

Rapperul francez Naps va fi judecat între 16 și 19 februarie de tribunalul penal departamental, fiind suspectat că a violat o femeie în timp ce aceasta dormea ​​în toamna anului 2021 la Paris, a aflat AFP marți dintr-o sursă judiciară. Naps, al cărui nume real este Nabil Boukhobza și cunoscut pentru piesa sa de succes „La kiffance”, neagă acuzațiile, potrivit Le Figaro.

Cazul a început în octombrie 2021, în urma plângerii unei tinere care, potrivit parchetului din Paris, a explicat că își petrecuse seara precedentă într-un local din arondismentul 9 al capitalei, apoi fusese invitată împreună cu niște prieteni la masa rapperului. Aceștia l-au urmat apoi până la camera sa de hotel din apropierea Garei Lyon, care a fost eliberată treptat de prietenii rapperului . Tinerele au adormit, iar una dintre ele a declarat că a fost trezită de un act sexual la care nu își dăduse consimțământul, a continuat parchetul.