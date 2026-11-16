UE a aprobat cea mai mare plată unică pentru Ucraina

Plata, în valoare de aproape 8 miliarde de euro, va ajuta la acoperirea „nevoilor bugetare în creștere” ale Kievului înainte de iarnă, fiind așteptate și mai multe atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, a scris președintele Ucrainei pe X.

Thank you to @EU_Commission and @EUCouncil for approving the largest-ever single payment to Ukraine under the Ukraine Facility, amounting to nearly €8 billion. I thank President @vonderleyen for her personal efforts to expedite the preparation of this payment, given Ukraine’s growing budgetary needs ahead of winter and intensified Russian attacks on our energy, heating, water supply, and other critical infrastructure. Importantly, this decision follows Ukraine’s fulfilment of more than 20 reform commitments and reaffirms that Ukraine delivers on what we agree upon with the EU. It is essential that this progress also be reflected in the opening of the remaining two EU accession negotiating clusters. I thank everyone in Europe who makes such strong steps possible. Ukraine’s financial resilience is key to guaranteeing our shared European security. — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 16, 2026

„Este esențial ca acest progres să se reflecte și în deschiderea celorlalte două grupuri de negocieri de aderare la UE”, a adăugat el.

La scurt timp după aceea, Comisia Europeană a confirmat că a plătit încă 1,71 miliarde de euro către Ucraina pentru drone, muniție și sisteme de apărare aeriană, potrivit Sky News.

Această finanțare separată a făcut parte din împrumutul existent de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE, care ar trebui să finanțeze două treimi din bugetul său până la sfârșitul anului 2027.