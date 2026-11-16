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UE a aprobat cea mai mare plată unică pentru Ucraina

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Uniunea Europeană a aprobat cea mai mare plată unică efectuată vreodată către Ucraina.
UE a aprobat cea mai mare plată unică pentru Ucraina
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
16 nov. 2026, 14:10, Știri externe
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Plata, în valoare de aproape 8 miliarde de euro, va ajuta la acoperirea „nevoilor bugetare în creștere” ale Kievului înainte de iarnă, fiind așteptate și mai multe atacuri rusești asupra infrastructurii energetice, a scris președintele Ucrainei pe X.

„Este esențial ca acest progres să se reflecte și în deschiderea celorlalte două grupuri de negocieri de aderare la UE”, a adăugat el.

La scurt timp după aceea, Comisia Europeană a confirmat că a plătit încă 1,71 miliarde de euro  către Ucraina pentru drone, muniție și sisteme de apărare aeriană, potrivit Sky News.

Această finanțare separată a făcut parte din împrumutul existent de 90 de miliarde de euro acordat Ucrainei de UE, care ar trebui să finanțeze două treimi din bugetul său până la sfârșitul anului 2027.

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