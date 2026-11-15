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Luca Niculescu, după ce trei nave au fost lovite de drone în apropiere de Sulina: Securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol

Premierul Luca Niculescu a condamnat duminică atacurile cu drone asupra celor trei nave comerciale din apropierea Sulinei, avertizând că securitatea maritimă în Marea Neagră este tot mai afectată de războiul Rusiei.
Luca Niculescu, după ce trei nave au fost lovite de drone în apropiere de Sulina: Securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol
Maria Nițu
15 nov. 2026, 14:23, Politic
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Premierul Luca Niculescu afirmă duminică că securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă din nou în pericol, după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone, sâmbătă seara, în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina.

Într-un mesaj publicat duminică pe platforma X, premierul a precizat că radarele Ministerului Apărării Naționale au detectat și ținte aeriene în zonă, motiv pentru care Forțele Aeriene Române au ridicat avioane de vânătoare de la sol în două rânduri.

„Încă o dată, securitatea maritimă în Marea Neagră a fost pusă în pericol. Sâmbătă seara, 14 noiembrie, trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea Deltei Dunării, în largul localității Sulina. Radarele Ministerului Apărării din România au detectat, de asemenea, ținte aeriene în zonă, ceea ce a determinat Forțele Aeriene Române să mobilizeze avioane de vânătoare în două rânduri”, a transmis Luca Niculescu.

Premierul a mai spus că a ținut legătura în mod permanent cu autoritățile responsabile, siguranța marinarilor fiind prioritatea principală.

Acesta a mai spus că atacurile au legătură cu înrăutățirea situației de securitate din regiune, în contextul războiului purtat de Rusia împotriva Ucrainei.

„Aceste incidente sunt inacceptabile și constituie o încălcare a dreptului internațional. Ele reflectă deteriorarea situației de securitate cauzată de războiul pe care Rusia îl poartă în prezent împotriva Ucrainei. Vom continua să luăm toate măsurile necesare, alături de aliații noștri, pentru a consolida securitatea în Marea Neagră”, a scris premierul.

Acesta a precizat și că securitatea Mării Negre rămâne o prioritate pentru Guvern, iar România va continua să colaboreze cu partenerii din regiune și cu NATO.

„Aceasta rămâne o prioritate-cheie pentru Guvern, în strânsă cooperare cu partenerii noștri regionali și cu NATO”, a mai transmis șeful Executivului.

Trei nave comerciale, lovite de drone în apropiere de Sulina

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, două nave comerciale au fost lovite de drone sâmbătă seara, iar o a treia a anunțat că a fost atacată în noaptea de sâmbătă spre duminică. În toate cele trei cazuri au izbucnit incendii la bord, însă echipajele au reușit să le stingă.

Prima navă lovită a fost petrolierul Evia Petrol V, care naviga sub pavilion grec. Incidentul s-a produs în jurul orei 21:10, la aproximativ patru mile marine est-sud-est de Sulina. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu.

La aproximativ 21:45, o a doua navă, vrachierul Marsol, a fost lovită de o dronă. Vasul se afla la aproximativ cinci mile marine sud-est de Canalul Sulina. Impactul a provocat, de asemenea, un incendiu.

„În ambele cazuri, incendiile au fost stinse de echipajele navelor. Nu au fost înregistrate victime”, a transmis Ministerul Apărării Naționale.

Ulterior, o a treia navă comercială, Ali Najafov, a anunțat că a fost lovită de o dronă în apropierea gurilor Dunării, în noaptea de sâmbătă spre duminică. Și în acest caz, impactul a provocat un incendiu la bord, care a fost stins de echipaj.

„O altă navă comercială, Ali Najafov, a anunțat că a fost lovită de o dronă, noaptea trecută, în apropierea gurilor Dunării. În urma impactului, la bordul navei a izbucnit un incendiu, care a fost stins de echipaj”, a informat MApN.

Ministerul Apărării a precizat că niciunul dintre cele trei incidente nu s-a soldat cu victime.

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