Premierul Luca Niculescu, după victoria României în procesul Roșia Montană: O veste bună pentru țară

„România a câștigat definitiv litigiul internațional privind proiectul minier de la Roșia Montană, în care compania reclamantă solicitase despăgubiri de 6,5 miliarde de dolari.

Este o victorie importantă pentru România, care arată că statul român are capacitatea să își apere interesele, resursele naționale și banii publici, respectând în același timp angajamentele față de investitorii de bună-credință”, afirmă premierul Luca Niculescu.

O veste bună

El spune că este o veste bună pentru protejarea mediului și a patrimoniului cultural de la Roșia Montană, „un loc cu o istorie aparte, inclus în patrimoniul mondial UNESCO”.

Șeful Executivului a felicitat echipele de avocați și specialiștii care au lucrat timp de 11 ani la acest dosar.

Niculescu, după 11 ani de litigiu: Contează competența, continuitatea și responsabilitatea

„În acești 11 ani s-au schimbat guverne, miniștri și conduceri de instituții. Dar munca acestor profesioniști a continuat, cu seriozitate, răbdare și perseverență. Este un exemplu despre cât de mult contează competența, continuitatea și responsabilitatea în apărarea intereselor României.