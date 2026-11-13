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Premierul Luca Niculescu, dejun oferit de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu. Mesaj despre rolul Casei Regale în istoria României

Premierul Luca Niculescu a participat vineri la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu, unde s-a discutat despre contribuția Casei Regale la modernizarea României.
Premierul Luca Niculescu, dejun oferit de Majestatea Sa Margareta și Principele Radu. Mesaj despre rolul Casei Regale în istoria României
Sursa foto: Luca Niculescu/Facebook
Maria Nițu
13 nov. 2026, 16:19, Politic
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Premierul Luca Niculescu a participat vineri la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Alteța Sa Regală Principele Radu.

Într-un mesaj publicat pe Facebook, șeful Guvernului a scris despre contribuția Casei Regale la modernizarea și dezvoltarea României și despre valorile democratice și respectul față de istoria țării.

„Am avut astăzi onoarea și bucuria de a participa la dejunul oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și de Alteța Sa Regală Principele Radu, cărora le mulțumesc pentru calda primire. Casa Regală a avut o contribuție esențială la modernizarea și dezvoltarea României, iar devotamentul față de țară și respectul pentru valorile democratice rămân repere importante pentru societatea noastră”, a transmis Luca Niculescu într-o postare pe Facebook.

Prim-ministrul a menționat și rolul Regelui Mihai în apărarea libertății și a apartenenței României la lumea occidentală, inclusiv în perioadele dificile din istoria țării.

„Păstrăm o profundă recunoștință față de memoria Regelui Mihai, care a apărat, inclusiv în cele mai dificile momente ale istoriei, idealurile de libertate și apartenența României la lumea occidentală”, a mai scris premierul.

Acesta a mai declarat că „respectul pentru istorie și pentru valorile care definesc națiunea română ne unesc și ne ghidează în construirea viitorului României”.

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