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Președintele Guvernului Spaniei i-a menționat și pe români într-unul din cele mai dificile interviuri înainte de alegerile din 29 noiembrie

Premierul Pedro Sánchez a fost prezent la un interviu cu Jordi Wild, unul dintre cei mai cunoscuți youtuberi din Spania.
Președintele Guvernului Spaniei i-a menționat și pe români într-unul din cele mai dificile interviuri înainte de alegerile din 29 noiembrie
Mădălina Dinu
13 nov. 2026, 16:18, Politic
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Timp de peste două ore, premierul spaniol a răspuns la întrebări despre cele mai importante probleme cu care se confruntă Spania. Întrebat despre migrație și despre numărul tot mai mare de persoane care ajung în țară din nordul Africii, în special din Maroc, Pedro Sánchez a susținut că cei mai mulți imigranți provin, de fapt, din America Latină.

„Din totalul migranților care ajung în Spania, 40% sunt europeni, alți 40% sunt latino-americani, iar restul provin fie din Africa, fie din Asia. Cei mai mulți sunt columbieni”, a declarat premierul. CITEȘTE știrea integrală pe MEDIAFAX SPANIA

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