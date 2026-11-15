Trei nave au fost lovite de drone în apropierea gurilor Dunării. Radu Oprea cere sprijinul aliaților pentru apărarea Mării Negre

Trei nave comerciale au fost lovite de drone sâmbătă seară, în apropierea gurilor Dunării, dar în ciuda acestui incident, nu au fost raportate victime, iar incendiile izbucnite la bord au fost ținute sub control de echipaje.

Ministrul Apărării, Radu Oprea, a anunțat duminică că instituțiile românești au ținut legătura permanent cu echipajele și au fost pregătite să intervină în cazul în care situația ar fi impus-o.

Potrivit ministrului, avioanele F-16 au decolat și au executat misiunile care le-au fost încredințate. Cu toate acestea, dronele au lovit cele trei nave, care navigau sub pavilioane diferite. Este vorba despre Evia Petrol V, Marsol și Ali Najafov.

„Trei nave au fost lovite aseară în apropierea gurilor Dunării. Din fericire, nu au fost victime, iar incendiile izbucnite au fost ținute sub control de echipaje. Garda de Coastă și alte instituții românești au fost în contact permanent cu echipajele pentru a interveni în caz de nevoie”, a scris ministrul Apărării.

„Avioanele F-16 au decolat, executând misiunile încredințate. Și totuși, dronele au lovit vasele sub diverse pavilioane: Evia Petrol V, Marsol și Ali Najafov”, a transmis Radu Oprea.

Radu Oprea cere sprijinul aliaților pentru securitatea Mării Negre

Ministrul Apărării a anunțat că va participa, marți și miercuri, la o întâlnire cu omologii săi de la Bruxelles, unde dorește să aducă în discuție situația de securitate din Marea Neagră.

Potrivit ministrului, România are nevoie de sprijinul aliaților, în special prin patrularea aeriană cu avioane de observare și prin furnizarea echipamentelor destinate combaterii dronelor.

„Marți și miercuri voi fi la Bruxelles, la întâlnirea cu miniștrii omologi. Voi aduce pe masa discuțiilor situația din Marea Neagră. Avem nevoie de solidaritatea aliaților, manifestată prin patrularea cu avioane de observare, de echipamente pentru lupta antidronă”, a precizat ministrul.

Acesta a mai scris că a avut întâlniri cu reprezentanții companiei Thales, care furnizează României radarele Gap Filler. Compania a acceptat să livreze echipamentele mai devreme decât era prevăzut inițial.

„În acest context, am avut întâlniri cu compania Thales, care ne furnizează radarele Gap Filler și pe care le vor livra mai devreme. Dotare, pregătire, schimb de informații, cooperare sunt prioritățile MApN, dar și diplomație pentru a găsi răspunsuri rapide la noile provocări”, a transmis Radu Oprea.