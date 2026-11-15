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Mihai Fifor cere un răspuns din partea NATO după atacurile asupra navelor din apele României: Marea Neagră nu este o periferie a securității europene

Deputatul PSD Mihai Fifor cere mai mult sprijin din partea NATO pentru protejarea navigației comerciale în Marea Neagră.
Mihai Fifor cere un răspuns din partea NATO după atacurile asupra navelor din apele României: Marea Neagră nu este o periferie a securității europene
Mihai Fifor/sursa foto: Andreea Alexandru/Mediafax Foto
Maria Nițu
15 nov. 2026, 11:15, Politic
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Deputatul PSD Mihai Fifor cere un răspuns mai puternic din partea NATO după ce trei nave comerciale au fost lovite de drone în apropierea litoralului românesc, în decurs de două zile.

Într-o postare pe Facebook, acesta spune că situația din Marea Neagră devine tot mai îngrijorătoare și că România are nevoie de măsuri concrete pentru protejarea navelor comerciale.

El a prezentat, pe scurt, detalii despre cele mai recente două atacuri, care au avut loc în apele teritoriale ale României.

Petrolierul EVIA PETROL V, sub pavilion grecesc, a fost lovit la ora 21:10, la aproximativ patru mile marine de țărm. După 35 de minute, vrachierul MARSOL a fost atacat la aproximativ cinci mile marine de Canalul Sulina.

În ambele cazuri au izbucnit incendii la bord, însă echipajele au reușit să le stingă. Din fericire, nu au fost victime. În noaptea precedentă, și cargoul LARISSA 1 fusese lovit de o dronă în apropierea litoralului românesc.

„Trei nave comerciale lovite în două zile, în apropierea gurilor Dunării. Incendii, avarii, echipaje expuse unor riscuri majore. O amenințare care nu mai poate fi tratată drept un efect colateral îndepărtat al războiului din Ucraina, câtă vreme incidentele se produc în apele teritoriale ale unui stat membru NATO și al Uniunii Europene”, a scris Mihai Fifor.

Ce măsuri au luat România și NATO

Deputatul PSD a precizat că, pe 20 octombrie, la solicitarea României, securitatea Mării Negre a fost discutată în Consiliul Nord-Atlantic.

Atunci, NATO a anunțat că va întări supravegherea maritimă prin aeronave, radare, drone și alte mijloace de recunoaștere și schimb de informații.

Pe 22 octombrie, și Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT) a analizat situația de securitate.

Printre măsurile stabilite s-au numărat dezvoltarea capacităților de supraveghere maritimă și de combatere a dronelor, dar și o cooperare mai strânsă cu aliații.

Deputatul a făcut o precizare și despre vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la București, din 9 noiembrie. Securitatea Mării Negre a fost una dintre temele principale ale discuțiilor.

Cu această ocazie, Ursula von der Leyen a anunțat 50 de milioane de euro pentru accelerarea operaționalizării centrului regional de securitate maritimă româno-bulgar și alte 10 milioane de euro pentru dezvoltarea capacităților de căutare și salvare.

„Cinci zile mai târziu, două nave comerciale sunt lovite de drone în apele teritoriale românești”, a precizat Mihai Fifor.

Fifor: Militarii români au acționat potrivit procedurilor

Deputatul PSD a precizat că, în seara atacurilor, Armata Română a intervenit conform procedurilor. Au fost ridicate aeronave F-16, au fost urmărite amenințările aeriene, dar au și fost activate sistemele de avertizare a populației.

„Discuția nu privește reacția militarilor români, ci necesitatea consolidării sprijinului operațional aliat pentru protejarea navigației comerciale în această parte a Mării Negre”, a transmis deputatul.

Acesta a mai spus că România a cerut consultări în cadrul NATO și analizat situația în CSAT. Repetarea atacurilor arată însă că măsurile comune trebuie puse în aplicare mai repede.

„Cine și cu ce mijloace asigură, împreună cu România, protecția navigației comerciale în apele noastre teritoriale? Ce capacități suplimentare pot fi mobilizate în cadrul NATO? Cum pot fi accelerate măsurile deja convenite și cum poate fi consolidată coordonarea operațională pentru a răspunde unor amenințări tot mai complexe?”, a întrebat deputatul PSD.

„Marea Neagră nu este o periferie a securității europene”

Mihai Fifor a mai precizat că Marea Neagră are o importanță strategică pentru întreaga Europă. Aici se întâlnesc efectele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, interesele NATO, securitatea energetică și libertatea transportului maritim.

„Marea Neagră nu este o periferie a securității europene. Este una dintre regiunile în care se întâlnesc consecințele războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, interesele strategice ale NATO, securitatea energetică europeană și libertatea navigației comerciale”, a scris Mihai Fifor.

Potrivit deputatului, pasul următor trebuie să fie aplicarea măsurilor deja stabilite și suplimentarea mijloacelor de apărare, conform evoluției amenințărilor.

„România are nevoie de un răspuns aliat pe măsura importanței strategice a Mării Negre. Un răspuns care să consolideze eforturile deja întreprinse și să ofere mijloace suplimentare pentru protejarea navigației comerciale”, a transmis Mihai Fifor.

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