Von der Leyen, mesaj de sprijin pentru Bulgaria la Marea Neagră. UE pregătește noi măsuri pentru securitatea maritimă

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a reafirmat marți sprijinul Uniunii Europene pentru Bulgaria, anunțând că vor fi îmbunătățite măsurile privind securitatea la Marea Neagră.

Declarațiile au fost făcute în timpul vizitei sale la Varna, unde s-a întâlnit cu premierul Rumen Radev, relatează Novinite.com. Acesta a cerut o încetare a focului și mai multe eforturi diplomatice pentru oprirea atacurilor asupra navelor civile.

Vizita de lucru a Ursulei von der Leyen în Bulgaria a făcut parte dintr-un turneu în regiunea Mării Negre, care a inclus și România și Turcia. Discuțiile au fost despre amenințările la adresa securității și protejarea rutelor de transport maritim.

La Varna, von der Leyen și Radev au vizitat Centrul de instruire pentru operațiuni cibernetice din cadrul Academiei Navale „Nikola Vaptsarov”, unde au primit informații despre situația de securitate din regiune.

Premierul bulgar i-a mulțumit președintei CE pentru vizită, precizând că prezența acesteia reprezintă un semn de solidaritate europeană, având în vedere că Bulgaria se confruntă cu multe situații grave.

„Viața ne scoate în cale diverse încercări, iar eu aș dori să-i mulțumesc președintei Comisiei Europene; prezența sa aici, astăzi, transmite un semnal clar de solidaritate – acela că Bulgaria nu este singură în fața provocărilor pe care le întâmpină”, a declarat Radev.

Premierul bulgar a transmis și condoleanțe familiilor și apropiaților victimelor accidentelor rutiere grave în care au fost implicate mai multe vehicule, pe autostrada „Trakia”.

În cadrul vizitei la Academia Navală, cei doi lideri au fost informați despre situația securității în Marea Neagră, iar premierul a spus că lucrurile se schimbă foarte repede în regiune și că, într-o singură lună, aici au murit mai mulți marinari decât în opt luni în Strâmtoarea Ormuz.

„Aceste atacuri sunt absolut inacceptabile. Marinarii nu sunt parte a unui conflict armat, iar navele comerciale nu trebuie să fie ținte ale atacurilor”, a afirmat premierul bulgar.

Rumen Radev a descris atacurile asupra navelor comerciale drept o încălcare gravă a dreptului maritim și a dreptului internațional.

El a mulțumit conducerii Comisiei Europene și liderilor europeni pentru sprijinul acordat propunerii privind un moratoriu asupra atacurilor împotriva navelor civile din Marea Neagră, inițiativă pe care a lansat-o împreună cu președintele României.

De asemenea, premierul a salutat propunerea Uniunii Europene de înființare a unui Centru de Securitate Maritimă pentru România și Bulgaria.

„Aici, la Varna, pe țărmul Mării Negre, vreau să transmit un mesaj clar: Europa este ferm alături de Bulgaria”, a afirmat președinta Comisiei Europene.

Vizita din Bulgaria, după întâlnirile de la București

Vizita Ursulei von der Leyen la Varna a avut loc după întâlnirile pe care aceasta le-a avut luni, la București, cu președintele României, Nicușor Dan, și cu premierul Luca Niculescu.

În timpul vizitei în capitala României, șefa Comisiei Europene a anunțat alocarea unor fonduri europene pentru înființarea unui centru comun de securitate maritimă la Marea Neagră, destinat României și Bulgariei. Fiecare dintre cele două țări vor primi 50 de milioane de euro.

De asemenea, România va beneficia de încă 10 milioane de euro pentru sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare în Marea Neagră.

La București, ea a spus că aproximativ jumătate dintre amenințările hibride, atacurile și breșele de securitate înregistrate în UE în acest an au vizat România, Bulgaria și regiunea Mării Negre.

Președinta Comisiei a și descris România drept o țară aflată în prima linie a securității europene, apreciind contribuția sa la protejarea spațiului aerian, a frontierelor și a Mării Negre.

Potrivit spuselor sale, țara este un partener important pentru statele membre ale UE și NATO.

La rândul său, președintele Nicușor Dan a menționat în propriul discurs cât contează rolul Mării Negre atât pentru România, cât și pentru întregul continent european.