Ministrul Apărării, după vizita Ursulei von der Leyen la București: Este un proiect în care România crede

Radu Oprea a explicat marți către care ministere vor merge banii pe care statul îi va primi de la Uniunea Europeană, pentru a-și consolida hub-ul de securitate de la Marea Neagră.
Ministrul Apărării spune că instituția pe care o conduce va sprijini Ministerul Afacerilor Interne.
„Alocarea a 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră și a altor 10 milioane de euro pentru consolidarea capacităților de căutare și salvare reprezintă un pas concret în întărirea securității regionale”, a transmis Radu Oprea.
Ministrul Apărării spune că colaborarea interministerială ar asigura investițiile în:
„Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România reconfirmă importanța strategică a țării noastre în arhitectura de securitate europeană”, a mai declarat ministrul social-democrat, într-o postare pe Facebook.
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, la conferința de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, iar alte 21 de miliarde de euro sunt disponibile pentru statele membre ale Uniunii Europene.
„România va primi mai bine de 16 miliarde de euro în cadrul programului SAFE și alte 21 de miliarde sunt disponibile pentru statele membre și încurajez România să profite. Acestea pot fi folosite pentru a construi capacități de producție de drone și contradrone pentru a vă proteja porturile și infrastructura critică în cooperare strânsă cu alte state membre UE. Acest lucru este foarte important”, a anunțat Ursula von der Leyen.