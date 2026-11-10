Ministrul Apărării, după vizita Ursulei von der Leyen la București: Este un proiect în care România crede

Radu Oprea a explicat marți către care ministere vor merge banii pe care statul îi va primi de la Uniunea Europeană, pentru a-și consolida hub-ul de securitate de la Marea Neagră.

Ministrul Apărării spune că instituția pe care o conduce va sprijini Ministerul Afacerilor Interne.

„Alocarea a 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră și a altor 10 milioane de euro pentru consolidarea capacităților de căutare și salvare reprezintă un pas concret în întărirea securității regionale”, a transmis Radu Oprea.

Ministru: Securitatea la Marea Neagră să fie mai bună

Ministrul Apărării spune că colaborarea interministerială ar asigura investițiile în:

modernizarea capacităților de apărare;

consolidarea parteneriatelor strategice;

creșterea capacității de reacție la provocările de securitate.

„Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România reconfirmă importanța strategică a țării noastre în arhitectura de securitate europeană”, a mai declarat ministrul social-democrat, într-o postare pe Facebook.