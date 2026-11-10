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Ministrul Apărării, după vizita Ursulei von der Leyen la București: Este un proiect în care România crede

Radu Oprea, ministrul Apărării, explică cum vor fi împărțiți banii primiți de la Uniunea Europeană pentru consolidarea hub-ului de securitate de la Marea Neagră.
Ministrul Apărării, după vizita Ursulei von der Leyen la București: Este un proiect în care România crede
ALEXANDRA PANDREA/GMN via MEDIAFAX FOTO
Coralia Frigea
10 nov. 2026, 15:31, Politic
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Radu Oprea a explicat marți către care ministere vor merge banii pe care statul îi va primi de la Uniunea Europeană, pentru a-și consolida hub-ul de securitate de la Marea Neagră.

Ministrul Apărării spune că instituția pe care o conduce va sprijini Ministerul Afacerilor Interne.

„Alocarea a 50 de milioane de euro pentru dezvoltarea Centrului de Securitate Maritimă la Marea Neagră și a altor 10 milioane de euro pentru consolidarea capacităților de căutare și salvare reprezintă un pas concret în întărirea securității regionale”, a transmis Radu Oprea.

Ministru: Securitatea la Marea Neagră să fie mai bună

Ministrul Apărării spune că colaborarea interministerială ar asigura investițiile în:

  • modernizarea capacităților de apărare;
  • consolidarea parteneriatelor strategice;
  • creșterea capacității de reacție la provocările de securitate.

„Vizita președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în România reconfirmă importanța strategică a țării noastre în arhitectura de securitate europeană”, a mai declarat ministrul social-democrat, într-o postare pe Facebook.

Ce a anunțat Ursula von der Leyen, de la București

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat luni, la conferința de presă susținută alături de președintele Nicușor Dan, la Palatul Cotroceni, că România va primi peste 16 miliarde de euro prin programul SAFE, iar alte 21 de miliarde de euro sunt disponibile pentru statele membre ale Uniunii Europene.

„România va primi mai bine de 16 miliarde de euro în cadrul programului SAFE și alte 21 de miliarde sunt disponibile pentru statele membre și încurajez România să profite. Acestea pot fi folosite pentru a construi capacități de producție de drone și contradrone pentru a vă proteja porturile și infrastructura critică în cooperare strânsă cu alte state membre UE. Acest lucru este foarte important”, a anunțat Ursula von der Leyen.

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