Miza de 6,4 miliarde de euro pentru România. Ministrul Fondurilor Europene: „Fiecare euro trebuie să ajungă în economia României”

Într-un mesaj publicat pe Facebook, ministrul a subliniat importanța accesării sumelor rămase disponibile prin mecanismul european de finanțare.

„6,4 miliarde de euro pentru România! Am solicitat sprijinul președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, pentru ca România să poată încasa cât mai mulți bani din ultimele două cereri de plată din PNRR”, a transmis Mihai Ghigiu.

Ministrul a explicat că autoritățile trebuie să accelereze îndeplinirea obligațiilor administrative și birocratice, astfel încât să poată recupera întârzierile acumulate în perioada guvernului interimar.

Potrivit acestuia, obiectivul este ca România să finalizeze cât mai multe dintre procedurile restante în ultimele două luni ale anului, pentru a putea încasa o parte cât mai mare din fondurile europene la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie.

Banii europeni, destinați investițiilor în comunități

Ghigiu a insistat că finanțările trebuie să se reflecte în proiecte concrete, cu impact asupra serviciilor publice și infrastructurii locale.

„Fiecare euro trebuie să ajungă în economia României și să producă rezultate pentru oameni!”, a transmis ministrul.

În intervenția video care însoțește mesajul, acesta a enumerat printre priorități investițiile în școli, spitale, drumuri și rețele de canalizare.

De asemenea, a menționat lucrările de reabilitare termică a blocurilor, extinderea infrastructurii de apă și canalizare și dezvoltarea rețelelor de gaze, ca exemple de proiecte care ar putea îmbunătăți condițiile de trai din comunitățile locale.

Comisia Europeană ar fi promis sprijin administrativ

Ministrul a afirmat că Ursula von der Leyen i-a transmis disponibilitatea Comisiei Europene de a sprijini România în demersurile necesare atragerii finanțărilor.

Potrivit declarațiilor sale, sprijinul ar urma să fie de natură administrativă, pentru facilitarea procesului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin PNRR.

Anunțul vine într-un moment în care autoritățile române încearcă să accelereze implementarea programului și să maximizeze sumele încasate din ultimele două cereri de plată.