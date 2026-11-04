Ministrul Investițiilor anunță că România ar putea primi 60 de miliarde de euro de la UE în viitorul buget european

România ar putea beneficia de aproximativ 60 de miliarde de euro în viitorul buget al Uniunii Europene, însă negocierile nu au ajuns încă la o concluzie, potrivit ministrului Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu.

Acesta a declarat că discuțiile sunt într-o etapă incipientă și că suma finală va depinde de acordul la care vor ajunge statele membre în Consiliul European.

Întrebat despre negocierile pentru viitorul buget al UE și despre banii pe care i-ar putea primi România pentru finanțare, ministrul a spus că, pentru moment, discuțiile vizează cadrul general al bugetului european.

„Deocamdată suntem la faza incipientă, respectiv la negocierea generală a bugetului. După cum ați văzut și în spațiul public, încă nu s-a ajuns la un consens în Consiliul European. Există niște cifre avansate la acest moment, undeva în jur de 60 de miliarde de euro pentru România, însă negocierea nu este finalizată”, a spus Mihai Ghigiu.

El a mai precizat că este dificil să estimeze suma pe care o va primi România înainte ca statele membre să ajungă la un acord privind bugetul.

După încheierea negocierilor la nivel european, fiecare țară va trebui să pregătească un plan național, în care să stabilească modul în care vor fi folosiți banii.

Acest document se va numi Planul pentru Parteneriat Național și Regional (PPNR), anunță Mihai Ghigiu, care speră ca elaborarea lui să fie însoțită de dezbateri publice.

„Până la momentul la care Consiliul nu va ajunge la o înțelegere, mi este foarte greu să vă spun suma, plecând de la acea înțelegere a Consiliului, fiecare țară va avea obligația de a prezenta un plan național, un PPNR se va numi, Planul pentru Parteneriat Național și Regional, în care vom avea dezbateri publice, asta îmi doresc foarte mult, să avem dezbateri publice, ca acest plan să fie unul cu adevărat relevant pentru toată lumea și nu un plan făcut în birou”, a declarat ministrul.

România ar putea avea nevoie și de alte instrumente de finanțare

Ministrul a mai spus că viitoarea programare bugetară nu se va baza doar pe fondurile europene și pe investițiile naționale. Pentru atingerea obiectivelor de investiții, România ar putea avea nevoie și de instrumente financiare în plus.

„Ceea ce cred, de asemenea, că este important de spus, că în viitoarea programare bugetară, pe lângă fondurile europene, pe lângă investițiile naționale, vom avea nevoie și de diferite instrumente financiare pentru a ne atinge toate obiectivele. Fie că ne referim la instrumente de tipul parteneriatului public-privat, bănci de investiții, credite și așa mai departe”, a explicat Ghigiu.

Ce se întâmplă cu cele 6,4 miliarde de euro așteptate în acest an

De asemenea, el a fost întrebat despre cele aproximativ 3 miliarde de euro care ar putea intra în România până la finalul acestui an și despre discuțiile pe care le-a avut cu premierul și cu ministrul Finanțelor în legătură cu acest subiect.

Ghigiu a spus că i-a informat pe prim-ministru și pe ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, despre situație. Potrivit declarațiilor sale, valoarea oficială va fi cunoscută după data de 20 noiembrie.

„Le-am informat atât pe domnul prim-ministru, cât și pe domnul ministru Nazare. Cifra oficială o vom vedea după 20 noiembrie”, a afirmat ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Acesta a explicat că una dintre componentele importante ale sumei este reprezentată de granturi, adică fonduri nerambursabile.

„Partea mai sensibilă, să zic așa, este partea de grant. Când ne referim la cele 6,4 miliarde, ne referim atât la sume din grant, cât și la sume din împrumut. Sumele din grant, într-adevăr, erau cuprinse în buget, dar haideți să vedem suma finală aprobată de Comisie”, a mai spus Mihai Ghigiu.