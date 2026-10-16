Summitul UE continuă vineri. Liderii UE reiau discuțiile despre securitatea Europei, de la Ucraina și apărare până la migrație

Liderii Uniunii Europene reiau vineri discuțiile pentru a doua zi a summitului de la Bruxelles, în cadrul căruia președintele ucrainean Volodimir Zelenski va cere mai mult sprijin pentru Ucraina, potrivit Politico.

Cererea președintelui Ucraine vine pe fondul neîncrederii tot mai mari dintre aliați, provocată de ultimele demersuri ale lui Donald Trump în favoarea Rusiei.

Ulterior, liderii europeni urmează să discute despre protejarea Uniunii Europene în fața atacurilor hibride rusești, securitatea maritimă și situația din Orientul Mijlociu. Pe agendă se află și gestionarea migrației, iar subiectul ar putea duce la noi dispute privind controalele.

Discuțiile de joi au fost date peste cap de o dezbatere de trei ore privind taxarea emisiilor automobilelor. Aceasta a întârziat planurile pregătite de președintele Consiliului European, Antonio Costa, care dorea să discute despre problemele blocului comunitar: redresarea economiei și stabilirea priorităților de cheltuieli.

Întârzierea a provocat nemulțumirea unor diplomați de rang înalt ai Uniunii Europene.

În jurul miezului nopții, după 14 ore de discuții, liderii au plecat cu mașinile oficiale fără să fi ajuns la un consens privind următorul buget pe termen lung al Uniunii Europene.

Negocierile par să fie la fel de departe de un acord, iar următoarea rundă importantă de discuții privind bugetul a fost amânată pentru luna noiembrie.

„Nu vom ajunge la un acord luna aceasta. Nici luna viitoare. Nici măcar nu știu dacă este posibil să ajungem la un acord înainte de sfârșitul anului”, a declarat premierul interimar al Suediei, Ulf Kristersson.